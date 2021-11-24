Федишин пострадала от мошенников: как певицу "развели" на деньги. Видео

Украинская певица Ирина Федишин и ее муж, продюсер Виталий Човнык попали на аферистов на сайте BlaBlaCar. Артистка описала схему обмана и отметила, что она "отделалась" только 200 гривнами.

Неприятный инцидент произошел 23 ноября, о чем Федишин сообщила в личном Instagram-аккаунте. В посте о мошенничестве звезда оставила номера телефонов "водителя", который оказался обманщиком (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Утром случилась неприятная история. Нас с Виталиком развели на деньги. Мы попали на аферистов", – начала Федишин свой ролик.

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Все началось с того, что знаменитости нужно было отправить передачу из Киева в Тернополь. Семья воспользовалась услугами сервиса для поиска попутчиков BlaBlaCar и забронировала поездку. Машина якобы отправлялась только из вокзала, куда нужно было привезти посылку.

"Водитель" связался с мужем звезды по телефону. Аферист рассказал ему: якобы за новыми правилами нужно заранее оплатить поездку через терминал.

Сперва мошенник говорил, что в терминале якобы есть для этого специальный раздел, но потом пояснил, что нужно выбрать пункт о пополнении мобильного телефона.

Човнык поверил "водителю" и перевел ему деньги, однако за посылкой, конечно же, никто не приехал. Номер мужа певицы аферист заблокировал, чтобы тот к нему не дозвонился.

Певица подытожила, призвав своих поклонников не вестись на подобные схемы и не платить за поездки на BlaBlaCar заранее.

Коротко о звезде:

Ирина Федишин – 34-летняя украинская певица, работающая в жанре поп-музыки. Выпустила шесть альбомов. Родом из Львова.

В 2018 году принимала участие в 8 сезоне "Голоса країни", но не дошла до этапа прямых эфиров.

Замужем за продюсером Виталием Човныком с 2006 года. Пара воспитывает двух сыновей: 10-летнего Юрия и 5-летнего Олега.

Как писал OBOZREVATEL, не так давно Федишин продемонстрировала фигуру в купальнике, показав кадры отдыха в Турции.

Также певица поделилась фото с поездки в Доминикану. Там она вместе с семьей праздновала день рождения.