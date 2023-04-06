Фаворитка ''Холостяка'' публично ''наехала'' на Топольского за ложь и призналась, что он рассказывал ей под градусом

Победительница реалити "Холостяк-12" Екатерина Лозовицкая обвинила главного героя шоу – бизнесмена Алекса Топольского – во лжи относительно их расставания. Она также призналась, что бывший не раз писал и звонил ей после разрыва.

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Их разговоры иногда происходили, когда предприниматель был под градусом, поэтому красавица считает, что его слова были искренними. Об этом она рассказала в интервью каналу "А я говорила" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По версии Топольского, он бросил Лозовицкую из-за "поверхностности" их отношений. Бизнесмен делился, что победительница шоу расстроилась из-за этого. Однако сама Лозовицкая помнит совсем другой разговор.

"Для меня шок, что мужчина может себя так вести. Когда я увидела тот пост, у меня был шок. Это просто дно. Инициировала разговор я, но в этом разговоре мы оба были согласны с тем, что нам нужно разойтись. Это было общее решение. Это просто ложь. Он лжет. Просто лжет", – "наехала" на экса победительница "Холостяка".

Она поделилась, что разговор о разрыве стал не последним в их истории. Топольский еще не раз пытался поговорить с Лозовицкой и даже звонил ей, чтобы оскорбить другую финалистку шоу – Сашу Мудрую.

"Он мне звонил, чтобы я написала нормальный пост. Он меня просто обрабатывал: "Давай не разбивать сердца миллионов женщин, которые верят в этот проект". Он мне звонил в ночь финала. Говорил, что не понимает, зачем он Сашу протащил. Он мне многое рассказывал.... Звонил он мне не в очень трезвом состоянии, поэтому я думаю, что это было искренне. Он мне несколько раз писал очень сентиментальные сообщения", – поделилась победительница проекта.

По ее словам, Топольский писал, как сожалеет о том, что "не оценил" девушку и уверял, что "понял все" после разрыва. Уже тогда Лозовицкая встречалась с другим парнем, поэтому не ответила взаимностью.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Топольский провел День влюбленных с новой девушкой. Правда, он все же решил подержать интригу, так что лицо своей таинственной избранницы не показал.

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