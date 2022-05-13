Корнелия Якобс из Швеции очаровала зрителей Евровидения-2022 и взлетела в рейтинге букмекеров. Видео

Победительница второго полуфинала Евровидения-2022 Корнелия Якобс, представлявшая Швецию, эмоционально исполнила композицию Hold Me Closer на итальянской сцене. Слегка хрипящий голос вокалистки очаровал слушателей и сразу поднял звезду в рейтинге букмекеров.

В своем выступлении артистка акцентировала внимание не на танцах и размахе шоу, а именно на трогательном исполнении. С роликом можно ознакомиться на YouTube-канале Евровидения (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Исполнение вокалистки так запало в душу зрителям, что ее шансы на победу резко выросли до третьего места, отодвинув на четвертую позицию конкурсантов из Италии. Сейчас их шансы на победу равны 8%.

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На сцене певица появилась, сидя на полу, в свете белых софитов. Светорежиссеры создали атмосферу мрака в зале, переводя внимание еврофанов на участницу из Швеции.

В концертном костюме Корнелии Якобс тоже не было ничего эпатажного: широкие черные штаны она соединила с блестящим топом, чтобы не теряться среди фонарей. Образ певица дополнила массивными аксессуарами и простой прической.

Почти все выступление она провела, сидя на полу, с проводным микрофоном в руках на фоне круга, переливающегося разнообразными оттенками.

Однако в конце концертного номера Корнелия Якобс все же поднялась, чтобы закончить свое трогательное исполнение с элементами рок-музыки.

Стоит отметить, что ее уникальному на Евровидении голосу с хрипами очень подходило дерзкое музыкальное сопровождение.

Как известно, именно исполнительницы из Швеции букмекеры прогнозировали наибольший успех во втором полуфинале конкурса и не прогадали. С полным списком победителей можно ознакомиться здесь.

OBOZREVATEL вел текстовую онлайн-трансляцию второго полуфинала шоу. Подробнее обо всех главных событиях – читайте в материале.