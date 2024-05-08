'Что ты городишь?' Сашко Лирник рассказал, как его родственник из Москвы оскорбил родных сестер в Украине

Писатель и общественный деятель Сашко Лирник, в свое время проживавший в российском Мурманске, рассказал, как его родственники из РФ отреагировали на войну в Украине.

В интервью OBOZ.UA Лирник признался, что его российский родственник звонил по телефону родным сестрам в Украину и называл их "фашистками и бендеровками".

Саша Лирник говорит, что в Мурманске у него остались друзья и крестник: "Когда великая война началась, позвонил по телефону, а они мне: "Ой, мы в политику не лезем!" И уже не общаемся, потому что не о чем говорить".

Еще один родственник звонил из Москвы и родным сестрам рассказывал, что они "фашистки и бандеровки", – вспоминает писатель. – Те плакали: "Что ты городишь? Каждый год к нам приезжал". Что тут говорить: пропаганда через несколько лет может изменить сознание целого народа".

Сашко Лирник объясняет, что жил в Мурманске еще в советское время: "Тогда такая политика была – перемешивать национальности, чтобы создать один советский народ. Украинцев посылали на Север и на Дальний Восток, а сюда присылали россиян. Я заканчивал морской университет в Одессе, по профессии – кораблестроитель. Это сейчас получил диплом и ищешь работу. Тогда приходилось ехать по распределению, куда скажут. Некоторые потом вернулись, как я, а кто прижился – остался. Я не мог там жить. И уже на второй год создал украинское землячество. Мы там воскресную школу имели, газету издавали".

"Однако при случае все бросил – работу, жилье. И вернулся сюда – фактически на голое место. Пошел на строительство простым рабочим. И следует сказать, что довольно долго там проработал. И только потом начал заниматься тем, что давно нужно было делать: издавать свои сказки", – говорит Саша Лирник.

Полное интервью с Сашей Лирником на OBOZ.UA читайте здесь.

А еще на OBOZ.UA интервью с актрисой Дарьей Легейдой – о муже в ВСУ и откровенно о темах, которые считает некорректными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!