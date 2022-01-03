Фанаты заподозрили Седокову в четвертой беременности из-за округлившегося живота. Фото

Популярная певица из Украины Анна Седокова поделилась с поклонниками новым видео, которое стало поводом для слухов о четвертой беременности звезды. Сейчас экс-участница "ВИА Гры" вместе со своим супругом, баскетболистом Янисом Тиммом и сыном Гектором отдыхает в Майами. Там ее и заметили с округлившимся животиком.

Поклонники активно обсуждают в сети видео, которое Анна опубликовала на личной странице в Instagram. Одни комментаторы критикуют неудачный наряд артистки, подчеркивающий ее живот, другие стали на защиту "беременной" певицы.

В ролике Седокова позирует на фоне красного спортивного автомобиля в черном мерцающем платье с открытыми боками. На певице практически не заметен макияж, а кудряшки на голове добавляют образу игривости.

Видео дня

Кроме того, артистка регулярно публикует временные истории, на которых она, по мнению поклонников, прячет живот.

Запечатлели знаменитость и сами фанаты, которые также отдыхают в Майами. На снимках Анна стоит в обтягивающем платье рядом с мужем и сыном. Увидев кадры, подписчики в соцсетях даже смогли определить срок беременности звезды – четвертый месяц.

Под видео на странице Седоковой в Instagram началась целая дискуссия между сторонникам версии, что певица ждет четвертого ребенка и хейтерами, которые уверены, что вокалистка "просто переела салатов на новогоднем застолье". Однако первые, кажется, лидируют по количеству комментариев.

"Пупсик наверное будет", "Это 4 месяц беременности?", "Беременна – 100%", – оставляли под роликом подписчики.

Коротко о знаменитости:

Анна Седокова – поп-певица, автор песен, актриса и телеведущая. Родилась в 1982 в Киеве. Вела утреннее шоу "Подъем", была участницей группы "ВИА Гра". В 2004 году начала сольную карьеру.

Анна была замужем за белорусским футболистом Валентином Белькевичем, от которого родила дочь Алину, бизнесменом Максимом Чернявским, в браке с которым родилась дочь Моника. Также встречалась с танцором Сергеем Геманом, бизнесменом Артемом Комаровым, от которого родила сына Гектора. С 2019 года строит отношения с баскетболистом Янисом Тиммом.

Самые известные работы Седоковой – песни "Пираньи", "Привыкаю", "Самолеты", "Ни слова о нем", "Яжемать", "Первая любовь" и другие.

Ранее OBOZREVATEL писал, что певица Руслана в одном из эфиров на телевидении намекнула, что беременна. Она заявила, что это "самая большая мечта", над которой она работает.