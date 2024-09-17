Фанат заставил взбешенную Шакиру уйти со сцены: инцидент попал на видео, которое посмотрели более 40 млн раз

Колумбийская певица Шакира в ярости ушла со сцены одного из ночных клубов Майами из-за поведения поклонника. 47-летняя артистка заметила, что фанат пытался снять ее под платьем во время танца.

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Неприятный инцидент попал на видео, которое опубликовали в соцсети X и уже просмотрели более 40 млн раз. Ценители творчества звезды откровенно осудили непристойный поступок, пишет The Independent.

В ночном заведении знаменитость представила свой новый сингл "Soltera". Она поднялась на небольшую сцену перед диджейским пультом, чтобы потанцевать под трек. Впоследствии Шакира резко дернула вниз юбку мини платья и возмущенно помахала пальцем на одного фаната из толпы, пытавшегося снять ее под нарядом.

После неприятного поступка поклонника исполнительница еще несколько секунд оставалась на сцене. Артистка дала понять посетителю заведения, что заметила его скрытую съемку и жестами показала, чтобы он вырезал этот момент. После этого колумбийская поп-звезда в ярости ушла со сцены.

Пользователи сети сразу осудили непристойное поведение фаната:

"Тот, кто это снимал, должен быть арестован за сексуальное домогательство".

"Это слишком грубо. Шакира имела полное право уйти. Никто не должен сталкиваться с таким неуважением".

"Артисты заслуживают уважения и приватности как на сцене, так и за ее пределами".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Шакира закрутила роман со звездой "Эмили в Париже" после откровенных съемок в ее новом клипе.

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