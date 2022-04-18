Фагот рассказал о Зеленском до президентства: характер ощущался сразу

Популярный украинский вокалист и продюсер Олег Михайлюта, более известный как Фагот из группы ТНМК, рассказал о своих впечатлениях от президента Украины Владимира Зеленского до начала его политической карьеры. По словам певца, характер Зеленского ощущался сразу, однако трудно было понять, какой он на самом деле.

Об этом и о своем отношении к действующему президенту Фагот рассказал во время интервью с журналисткой Наташей Влащенко для телеканала "Украина 24". По мнению Михайлюты, сейчас Зеленский раскрылся еще больше и показал свою сущность.

"Я всегда считал его таким, с характером парнем. Но сейчас он еще больше... полностью проявил его, и реально показал, что он понимает, что происходит. Он понимает, что это его страна, и реально понял, что это его идея. Я думаю, что он сейчас открылся очень хорошо", – сказал вокалист ТНМК.

Видео дня

Фагот отметил, что был знаком с Зеленским еще во время карьеры актера в "Квартале 95". Тогда у музыканта возникло желание присмотреться к комику, чтобы понять, кто он на самом деле.

"Мы знакомы были, на каких-то вечеринках пересекались. Не то чтобы мы были друзьями, но знакомыми. Характер у него ощущался сразу. Но он же юморист по сути своей, это его профессия. И вот эта схема, между капельками, она немного прибавляла такого шарма, так что хотелось присмотреться: он же играет разные роли, а кто он?" – отметил Михайлюта.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Фагот признался, что не ожидал столь варварского поведения от русских оккупантов. Мало того, что вражеская армия жестоко уничтожает мирное украинское население, так еще и грабит дома украинцев. С такими людьми, уверен Михайлюта, не стоит разговаривать и о чем-то договариваться – "их нужно уничтожить".