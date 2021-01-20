Фагот голышом искупался в бочке с ледяной водой. Видео

Лидер группы ТНМК ("Танок на майдані Конґо") Олег Михайлюта (Фагот) поздравил поклонников с Крещением Господним и голышом нырнул в бочку с ледяной водой.

Соответствующее видео знаменитость опубликовал на личной странице в Instagram в день христианского праздника, 19 января. Напомним, что сейчас Михайлюта отдыхает в Карпатах (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"С праздником! Будьте здоровы, прихожане!" – прокомментировал публикацию певец.

ранее Олег Михайлюта (Фагот) поделился с поклонниками снимком, где он позировал полностью обнаженым. Артист отдыхал в селе Яблоница Ивано-Франковской области.

Затем певец устроил стрельбу из ружья в горах и вызвал неоднозначную реакцию фанатов в сети.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как украинские звезды отметили праздник Крещения Господнего. Так, среди них Виктор Павлик, Tayanna, Оксана Марченко и другие.