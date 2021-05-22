Евровидение 2021: песня Gо_A попала в топ-5 хитов мирового рейтинга Spotify

Песня украинской группы Gо_A под названием "Шум", с которой они выступят в субботу, 22 мая, в Роттердаме в финале Евровидения 2021, попала в пятерку лучших хитов в глобальном рейтинге сервиса Spotify 50 Viral.

Трек Go_A побил рекорд по количеству прослушиваний, и 20 мая занял пятую позицию в мире. О своем достижении украинская группа сообщила на официальной странице в Instagram.

"А тем временем SHUM занимает 5 место в ТОП 50 трендов Spotify по всему миру! Как вам такая новость?" – написал в фотоблоге коллектив.

Пользователи сети обрадовались такой новостью от группы Go_A, тем самым отметив, что этот трек заслуживает победы на конкурсе Евровидение 2021.

"Вот нашумели", "Поздравляю! Это очень-очень круто. Огромное спасибо за популяризацию украинского языка и культуры", "Вы этого заслуживаете! Удачи в Роттердаме!" – писали поклонники под публикацией.

К слову, после первого полуфинала Евровидение 2021 трек группы Go_A на песню "Шум" собрал более 6 млн просмотров в YouTube и стал настоящим хитом.

Группа Go_A сделала Украину рекордсменкой Евровидения

Наша страна стала единственной, представители которой всегда становились финалистами конкурса. Сейчас общее количество попаданий украинцев с полуфинала в финал – 16 раз. И этот рекорд точно не будет побит в ближайшие 17 лет.

Отметим, что песня "Шум", с которой группа Go_A выступила в полуфинале Евровидения 2021, впервые была записана этнографами у 1856 году. За основу композиции взята древняя украинская веснянка с аналогичным названием.

Напомним, Украина стала единственной страной, представители которой всегда становились финалистами конкурса. Сейчас общее количество попаданий украинцев с полуфинала в финал – 16 раз. Украина дважды ставала победительницей – в 2004 году (Руслана) и в 2016 (Джамала).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL собрал топ-10 самых популярных выступлений в полуфиналах Евровидения 2021, которые набрали наибольшее количество просмотров.