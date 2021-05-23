Евровидение 2021: итоговая таблица

В субботу, 22 мая, состоялся финал музыкального конкурса Евровидение 2021. Так, первое место заняли представители Италии – группа Måneskin, а последнее – Великобритания – исполнитель James Newman.

Представители Украины популярная группа Go_A с песней SHUM заняла пятое место в рейтинговой таблице. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира мероприятия (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Так, в первую пятерку лучших стран попали Италия, Франция, Швейцария, Исландия и Украина. Последние три места в списке достались Испании, Германии и Великобритании.

Стоит отметить, что представители Италии получили от зрителей наибольшее количество баллов – 318. Жюри 39 стран в общем дало итальянцам 206 баллов. Ранее участники группы Måneskin на вопрос об их фаворите на конкурсе отвечали: "Украина, Украина, Украина".

Что известно о представителях Италии

Måneskin – итальянская рок-группа, членами которой являются главный вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио.

Группа получила известность после того, как заняла второе место в одиннадцатом сезоне итальянского шоу талантов X Factor в 2017 году.

В конце того же года вышел первый сингл Måneskin – Chosen и мини-альбом с каверами, исполнявшимися на X Factor. В 2018 году выпустили италоязычный сингл Morirò da re, который стал большим хитом и альбом Il ballo della vita.

С тех пор Måneskin – одна из самых топовых групп в Италии. У самого популярного их клипа на песню Torna a casa около 110 миллионов просмотров на YouTube.

Группа Go_A сделала Украину рекордсменкой Евровидения

Наша страна стала единственной, представители которой всегда становились финалистами конкурса. Сейчас общее количество попаданий украинцев с полуфинала в финал – 16 раз. И этот рекорд точно не будет побит ближайшие 17 лет.

Отметим, что веснянка, ставшая основой песни "Шум", впервые была записана этнографами в 1856 году.

Украина стала единственной страной, представители которой всегда становились финалистами конкурса. Сейчас общее количество попаданий украинцев с полуфинала в финал – 16 раз. Украина дважды ставала победительницей – в 2004 году (Руслана) и в 2016 (Джамала).

Песенный конкурс Евровидение – конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза. Владельцем всей интеллектуальной собственности, производящейся в рамках конкурса, также является Европейский вещательный союз.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в субботу, 22 мая, украинская группа Go_A взорвала зрителей своим эффектным выступлением в финале музыкального конкурса Евровидение 2021. Так, коллектив появился с яркой песней под названием SHUM.