Женился? Евгений Клопотенко заинтриговал сеть фото с невестой

Известный украинский шеф-повар, ресторатор и кулинарный блогер Евгений Клопотенко заинтриговал фанов новостью о своей женитьбе. Победитель "МастерШеф-5" показал фото с "невестой" возле ЗАГСа.

"Избранницей" кулинара оказалась финалистка нацотбора на Евровидение-2023, солистка группы OY Sound System и участница "Голосу країни-13" Виктория Родко. Поклонники уже успели поздравить знаменитостей с созданием семьи в комментариях в Instagram, впрочем, оказалось, что все это розыгрыш, а точнее съемки клипа.

Так, Клопотенко опубликовал "свадебное" фото и подписал его: "Счастье любит…"

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Еще один снимок он обнародовал на своей странице в Х (соцсеть, известная под прежним названием Twitter). Там повар оставил продолжение предыдущей фразы: "...когда о нем молчат".

Фаны усыпали "молодоженов" поздравлениями, однако некоторые все же заподозрили, что пара устроила фейковую свадьбу. Подозрительными, в частности, показались образы жениха и невесты. Клопотенко надел яркую розовую футболку, серый пиджак не по размеру и брюки, а на ноги надел шлепанцы-кроксы. Виктория же для "церемонии" оделась в белое мятое платье длины макси и коричневую шубу, а также сделали акцентные красные губы.

Кроме того, вместе с парой на "свадьбе" заметили известного украинского комика Василия Байдака, известного своими смешными клипами-пародиями о сборе средств на ВСУ. Вероятно, что и в этот раз под его руководством снимался забавный ролик.

Как уже отмечалось, Виктория Родко – финалистка нацотбора на Евровидение-2023, солистка группы OY Sound System и участница 13 сезона шоу "Голос страны". Также девушка – волонтер. В своих соцсетях, где за ней следит около 9 тысяч подписчиков, певица часто рассказывает о благотворительной деятельности.

Ранее OBOZ.UA писал, что Клопотенко заподозрили в романе с известной певицей Златой Огневич. Поводом послужило чувственное видео знаменитостей. Подробности – по ссылке.

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