Евгений Клопотенко купил себе юбку: мнения поклонников разделились

Известный украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко пополнил свой гардероб неожиданным элементом – юбкой. Он похвастался в соцсетях покупкой и поинтересовался у поклонников, нравятся ли им мужчины в такой одежде.

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Соответствующий пост кулинар разместил на личной странице в Instagram. "Я купил себе юбку. Надеваю ее на штаны или джинсы и так хожу", – поделился он.

Кроме того, по словам Клопотенко, в юбке он чувствует себя абсолютно комфортно. Он отметил, что удобство – одно из преимуществ этой одежды.

Мнения поклонников касательно нового стиля знаменитости разделились. Многие поддержали Евгения, подчеркнув, что тот довольно органично смотрится в юбке и, несмотря на то, что этот элемент одежды привыкли видеть в женском гардеробе, кулинар выглядит все равно мужественно, а главное – стильно.

"Вы очень вдохновляете, потому что готовите, красите ногти и носите юбку, при этом все равно выглядите мужественно", "От меня лайк. Это подчеркивает и выражает личность Евгения, его неординарность и собственное виденье стиля", "Это классно! Нет мужской или женской одежды! Когда-то женщина в брюках была экзотикой, а теперь это ок. Поэтому мужчины в юбках – тоже ок", "В арабских странах мужчины круглый год ходят в платьях, и никому даже в голову не приходит, что это не мужская одежда", "Вы столько сделали для Украины и нашего борща, что можете носить что угодно. Мне нравятся эксперименты. И почему юбка – это такой шок для всех? Их носили и до сих пор носят мужчины во многих странах, в том числе и европейских", – писали комментаторы.

Другие интернет-пользователи заявили, что им такие эксперименты не симпатичны. Они писали, что мужчины в юбках – "это не норм".

Впрочем, большинство комментаторов сошлись на том, что если для их мировоззрения, включая модные предпочтения, что-то кажется неприемлемым, то это вовсе не означает, что другие должны подстраиваться под чужие стандарты.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Клопотенко оказался на обложке престижного американского журнала Time вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда того признали человеком года вместе с "украинским духом". Кулинар признался, что для него это событие – словно второй день рождения.

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