Эвелина Бледанс из одесских 'Масок' заявила, что София Ротару не поддержала российскую агрессию, потому что 'в Киеве запугали'

Российская актриса Эвелина Бледанс, много лет снимавшаяся в одесском комедийном сериале "Маски-шоу", заявила, что певица София Ротару не поддержала российское вторжение в Украину, потому что в Киеве ее якобы запугали. По словам ура-патриотки Бледанс, в России певицу "сотрут".

Об этом актриса рассказала российскому ресурсу "АиФ". Откуда информация, которую выдала СМИ во время кинофестиваля "Амурская осень", она не объяснила. К слову, Эвелина Бледанс – родом из Крыма, родилась и выросла в украинской Ялте.

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Российская актриса напридумывала, что у Ротару негативное отношение к России из-за того, что ей подают ложную информацию: "Ее здесь приветствовали, на всех новогодних огоньках она была желанной гостей. И не только на новогодних, но и на всех этих государственных праздниках – День милиции и т.д. Ротару постоянно выступала на кремлевских концертах. То есть сцена Кремля – это ее сцена. Я, честно говоря, не очень слежу, что она именно сейчас там говорит против России, но недавно видела, кто-то выставлял пост Ротару".

"У того, что она говорит, есть несколько причин, мне кажется. Когда женщина уже в возрасте, она очень доверчиво принимает от близких людей информацию и верит ей. Мне кажется, что ей сказали: лучше так говорить, потому что живешь в Украине. В Крыму, окей, недвижимость, но и в Киеве квартиры, дома, еще где-то", – уверенно наплела Эвелина.

"Поймите: ну, как она поедет в Крым, как к ней будут относиться после этого в Киеве? Она ведь украинская певица. Как знать, что ей там сказали, может, запугали: "Да что ты поедешь в эту Россию? Но тебя там сотрут". И она испугалась и решила принять такую позицию. Я предполагаю именно это", – добавила Бледанс.

Эвелина Бледанс родилась и выросла в Крыму. С 1991 по 2005 год была участницей одесской комик-трупы "Маски", ее первый муж – коллега по телешоу, украинский комик Юрий Стыцковский. В 2015 году актриса заявляла, что Крым, якобы, никогда не был украинским, и поддержала оккупацию полуострова Россией. Поэтому в январе этого года попала под действие санкций СНБО. Ей запрещено посещать Украину в течение 10 лет.

В юности Бледанс встречалась с сыном Ротару. О шансе стать родственницей певицы, который не удалось использовать, рассказывала так: "Конечно, было бы роскошно, но не сложилось. Мы вместе с ними жили в Ялте, мои родители дружили с музыкантом из коллектива Ротару. А ее сын Руслан ко мне ухаживал, было дело: катал на своей шикарной иномарке, водил по ресторанам... Это сейчас Русланчик совсем другой, во всем помогает маме, а в тот момент это был мажор, который жил в лучшем доме и ни в чем не знал отказа – в лучших девушках, в том числе".

Как сообщал OBOZREVATEL, пропагандисты "рассекретили" местонахождение Ротару за границей.

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