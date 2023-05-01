'Этого не показывали в шоу': победительница первого 'Холостяка' рассказала правду о Яне Соломко, которая сейчас живет в РФ

В первом сезоне украинской версии шоу "Холостяк", где главным героем был хореограф Макс Чмерковский, победу одержала блогер Александра Шульгина, а ее конкуренткой в финале была исполнительница Яна Соломко. Вторая девушка чудным образом смогла влюбить в себя зрителей, так что решение "холостяка" большинство фанов встретило резкой критикой. Однако прошло больше 10-ти лет и Соломко за это время показала свою сущность. После полномасштабного вторжения она продолжила жить и работать в Москве, где даже выпустила трек, посвященный оккупантам.

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Впрочем, Шульгина не сильно удивляется предательской позиции бывшей конкурентки. Она говорит, что Соломко и на проекте была не такой "белой и пушистой", как ее показывали продюсеры. О том, что оставалось за кадром, блогер рассказала в интервью Анне Олицкой.

Шульгина не понимает, как Яна может оставаться в стране, которая пытается уничтожить ее Родину, убивая мирное население и уничтожая жилые дома. Она подчеркнула, что родственники предательницы остаются в Украине, хотя связь с Соломко девушка не поддерживает.

"Это ужасно. Я видела это ужасное видео. Я не знаю, что человеком руководит. Ее семья до сих в Украине. Мы не общаемся. Мне за нее очень грустно. Я уверена, что она не спит по ночам. И это может для нее плохо закончиться. Она хотела переехать в Америку. Она никогда не была тихоней, это так ее показали в шоу. Она уже к тому времени победила в проекте "Шанс", она уже с Кондратюком путешествовала в Америку, у нее многое было. Но так ее представили. А меня представили наоборот – мажоркой. Она умеет за себя постоять, этого никогда не показывали. Но она такая, палец в рот не клади. Этого не показывали в шоу", – поделилась Александра.

Первый сезон, как со временем поняла Шульгина, планировали сделать своеобразной сказкой о Золушке, где главную роль с первого выпуска отдали Соломко. История певицы цепляла зрителей, однако ее попадание в финал, как считает Александра, было прописано в сценарии еще задолго до завершения реалити.

Шульгина рассказывает, что Яна попала в проект без кастинга – благодаря связям, ведь уже тогда победила в проекте "Шанс" и пыталась пробиться в украинский шоу-бизнес.

"Все девушки видели, что она на проект попала без кастинга. Ее никто не видел на кастинге, она не проходила никаких тестов, анализов. Перед тем, как пойти на "Холостяк", нас проверяли. Нас проверяли на туберкулез и так далее. Мы толпой ходили, поэтому я видела, кто будет в проекте. Когда начинается шоу, первая вечеринка – заходит Яна. Мы все такие: "А кто эта девушка? Мы ее никогда не видели"... У нее всегда был такой образ, такой красивый, ей всегда делали лучшие свидания, всегда лучше всех одевали. Поэтому мы видели, что она в приоритете. Я всегда знала, что ее туда запихнул или Кондратюк, или кто. Она там по связям. Не такая она бедная, как ее пытались показать. И попала она в финал, это не было ни для кого новостью. И она такая, будто была уверена, что у нее все на мази", – поделилась победительница реалити.

Шульгина рассказывает, что тогда, в 2011 году, Чмерковский должен был выбрать в финале именно Соломко, ведь так попросили продюсеры шоу. Впрочем, хореограф отказался следовать сценарию.

Как писал OBOZREVATEL, накануне годовщины полномасштабного вторжения, 22 февраля 2023 года, Соломко, которая теперь выступает под творческим псевдонимом SOYANA, переплюнула всевозможные рамки цинизма. Она выпустила трек, в котором восхваляет российских военных и желает им вернуться домой с победой. В клипе к композиции показали монумент "Героям-панфиловцам".

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