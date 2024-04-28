'Это же я с незнакомыми людьми на паркинге!' Коллектив Театра Франко во время воздушной тревоги в Киеве рассмешил сеть

Репетицию одного из спектаклей в Театре Франко в Киеве нарушила воздушная тревога, в результате чего всему коллективу пришлось остановиться и выйти из помещения. Однако, образы никто не планировал менять, из-за чего звезды сцены выглядели, мягко говоря, забавно, что вызывало смех у интернет-пользователей.

В кадры видео, которое режиссер Иван Урывский опубликовал в Instagram, попали гримированные актеры в разных эпатажных и забавных образах, ошеломленные "вынужденным перекуром" во время подготовки спектакля "Марія Стюарт". Свой пост художник подписал фрагментом из соответствующей пьесы Фридриха Шиллера, добавив немного авторского штриха.

"У парку Театру Франка може там гуляти Стюарт.

Ти з’явишся, мов ненавмисне, там;

Хай буде все це ніби випадково,

А не захочеш – можеш навіть з нею

Не розмовлять..." – написал он.

В соцсети TikTok это же видео получило более лаконичное описание – "Будні".

Интернет-пользователей невероятно порадовал странный сценический облик актеров. Некоторые даже начали переживать, как их испугаются другие люди, если художники будут заходить в укрытие. В частности, больше комментариев получило видео после его публикации в медиа "Букви".

"Сны, когда лежишь с температурой 39".

"Нет, ну выражение лица девушки в беседке – это что-то с чем-нибудь".

"Это же я со всеми незнакомыми людьми на паркинге".

"Это историческое видео".

"Женщины переживают, как будут выглядеть в случае "прилета", – между тем ребята..."

"Все мы сейчас чуть-чуть эта девушка".

"Ее Величество тревожится".

Ранее OBOZ.UA писал, что в Театре Франко гендиректор Евгений Нищук сделал неожиданное заявление и провел церемонию награждения украинских журналистов и документалистов, побывавших в Мариуполе.

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