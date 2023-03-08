''Это самая страшная ночь в моей жизни'': путинистка Борисова рассказала о корпоративе во Львове и выдала фейк о Зеленском

Известная российская телеведущая Дана Борисова, которая активно поддерживает путинский режим и убийства украинцев, удивила порцией бреда, рассказав о корпоративе во Львове и встрече с Владимиром Зеленским. 18 лет назад она приезжала в Украину, чтобы провести новогоднее мероприятие, за которое получила 7 тысяч долларов.

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Путинистка эту ночь запомнила на всю жизнь, пишут росСМИ. Как рассказала россиянка – в далеком 2005 она еще не имела дела с наркотиками и ей украинские звезды предложили отведать "белый снег". Борисова не побоялась сделать абсурдное заявление, сказав, что в Украине большинство артистов не прочь употреблять запрещенные вещества, в том числе и президент Владимир Зеленский.

"Это был огромный загородный отель, куда съехалась высокопоставленная тусовка со всей Украины. Я натерпелась таких ужастиков. После этого я очень много раз была в Киеве, но от Львова, к счастью, бог меня миловал. Это была самая страшная ночь в моей жизни. Один из его людей (Зеленского, – ред.) обратился ко мне: "А не желаете ли вы "белого снега"? Я, как дура, на него уставилась, подумала, он предлагает на улицу выйти, в снежки поиграть", – как по методичке выдала телеведущая.

Позже Борисова еще раз столкнулась с главой нашей страны на съемках украинского шоу "Зiрка + Зiрка". Она также прокомментировала встречу с президентом для пропагандистского СМИ.

"Зеленский выступал там в каком-то эпизоде. Мы все жили вместе, репетировали в большом павильоне. Должна сказать, что в 2011-м я уже употребляла запрещенные вещества. Пересматривая это шоу, вижу, что я располневшая, в нетрезвом виде – противно даже смотреть, видно, что я наркоманка. Но я могу сказать, что и на этом шоу без употребления "веществ" не обошлось", – поведала путинистка.

Весной 2017 года мама Борисовой в программе Андрея Малахова заявила, что ее дочь – наркоманка. Телеведущий помог отправить Дану в тайскую специализированную клинику для лечения зависимости. Там она прошла специальный курс. У россиянки отобрали мобильный телефон и изолировали ее от внешнего мира.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Маша Распутина придумала, как "наказывать" тех, кто поддерживает Украину. По ее мнению, таких людей нужно расстреливать. Кроме того, певица хочет лишать жизней не только "непатриотичных" россиян, но и граждан других стран, которые считают войну "несправедливой".

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