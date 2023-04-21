Это разрушило их жизнь! Три актера, которые сошли с ума на съемках

Чтобы вжиться в роль, известные кинозвезды не просто читают сценарий и репетируют перед зеркалом. Многим из них приходится закрыться в себе, много размышлять и даже вредить здоровью, чтобы правдоподобно воплотить героя на экране. Нередко такая изнурительная эмоциональная работа доводит актеров до безумия.

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Не всем знаменитостям удалось пережить это состояние, поэтому история некоторых из них обернулась трагическим концом. OBOZREVATEL решил рассказать о 3 актерах, чья роль на экране стоила им слишком дорого (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Хит Леджер

Более 15 лет назад британский актер Хит Леджер приятно удивил зрителей фильма "Темный рыцарь", где он сыграл Джокера. До сих пор фанаты комикса о Бэтмене называют его персонажа наиболее реалистичным и удачным, и не зря. Перед тем, как сниматься в культовом фильме, Хит Леджер проводил на репетициях дни и ночи. Сыграть сумасшедшего антагониста ему, в какой-то степени, помогли приобретенные проблемы с психическим здоровьем из-за бессонницы и стресса.

Киноактер умер в начале 2008 года от передозировки прописанных врачом болеутоляющих и снотворных лекарств, а также антидепрессантов.

Шелли Дюваль

Звезда легендарного фильма "Сияние" Шелли Дюваль страдала от жестокого обращения на съемочной площадке, потому что ее заставляли вжиться в роль напуганной жертвы. Как выяснилось много лет спустя, режиссер заставлял ее много раз переснимать дубли и не рассказывал об агрессивном поведении партнера по кадру. К примеру, сцена, где топором выбирают дверь, не на шутку шокировала актрису.

Убедительный образ в кадре стоил Дюваль психологического здоровья. После этого ей еще долго приходилось посещать психотерапевта.

Шайа Лабаф

Главный герой ленты "Ярость" насколько вжился в роль, что едва не довел себя до смерти. Шайа Лабаф несколько месяцев не мылся, выбил себе зуб и даже каждый раз перед съемкой кадров резал лицо, ведь работа гримеров показалась ему неубедительной.

Впоследствии он начал употреблять наркотики, чтобы вжиться в роль другого наркозависимого героя, и не мог покончить с этой ужасной привычкой много лет.

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