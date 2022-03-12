'Это пять лет моей жизни': блогерша из России устроила истерику из-за закрытия Instagram. Видео

Российская Instagram-блогерша разрыдалась из-за того, что соцсеть с 14 марта перестанет работать в ее стране. Напомним, что причиной такого решения стало полномасштабное вторжение России в Украину, а также массовые обстрелы жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры со стороны оккупантов.

Соответствующее видео разместил Telegram-канал "Киев оперативный". На нем девушка говорит, что Instagram "стал для нее всем" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Для меня это вся жизнь, это душа. Это то, с чем я просыпаюсь и засыпаю пять лет подряд", – сказала блогерша.

Отметим, что с 14 марта Instagram прекратит работу в России. По словам экспертов страны-агрессора, в России есть более тысячи блоггеров-миллионников.

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