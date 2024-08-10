'Это предатели, они нас ненавидят': Ирма Витовская ошеломила воспоминаниями, как Россия зомбировала людей задолго до вторжения в Украину

Заслуженная артистка Украины, актриса театра и кино Ирма Витовская уверена, что Россия зомбировала людей задолго до вторжения в Украину. Она много лет назад стала замечать, как Кремль создает образы неполноценных украинцев в кино, насаждая зрителям пропагандистские нарративы.

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Именно поэтому звезда избегала проектов, связанных с историей, идеологией и силовыми структурами. Об этом она рассказала в интервью каналу "Межа".

Актриса поделилась, что часто поднимала с коллегами-россиянами исторические темы и заметила, что гражданам РФ сложно и неприятно узнавать свое настоящее прошлое, ведь оно шло в разрез с тем, что россиянам диктовала власть.

"Я никогда не снималась, видя, как у них начинается пропаганда после Оранжевой революции. Они затачивали пропаганду, где украинцы получаются неполноценными", – объяснила знаменитость.

Она добавила, что "плохих" украинцев российские продюсеры добавляли даже в те кино, которые не предусматривали съемки в Украине. Это делалось, по словам Ирмы Витовской, чтобы насадить россиянам образ украинца, как часть "нездоровой, предательской и ненавистной" нации.

"Они начинают создавать украинца для россиян, для "своих", как фигуру плохой, нездоровой, предательской нации, которая нас ненавидит. Все, чем сейчас они болеют массово, все начинало дозировано тогда работать на население. Я, как человек, который видел это, понимала, что после Грузии мы будем следующими", – вспомнила актриса.

Ранее Ирма Витовская на своем примере рассказала о дискриминации украинских актеров в Украине после 2014 года. Актриса резко высказалась по поводу идеи мирных переговоров Украины с РФ. Она считает эту тему очень сложной и не имеет однозначного мнения.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ирма Витовская впервые рассказала, как шпионила на Майдане, материла Верховную Раду и получала угрозы.

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