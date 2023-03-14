''Это моя личная война'': звезда ''Витальки'' рассказал о бабушке из Славянска, которая отказывается эвакуироваться

Украинский актер театра и кино Александр Печерица, известный ролями в сериалах "Виталька" и "Крепостная", рассказал, что мотивирует его воевать против оккупантов. Артист, вступивший в ряды ВСУ год назад, признался, что его бабушка отказывается уезжать из Славянска, возле которого идут ожесточенные бои.

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Печерица с отцом хотели силой забрать ее в безопасное место, однако она настояла на своем. Об этом звезда рассказал в интервью ЖВЛ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Хочу отстоять свое право на ту жизнь, которой я жил. Потому что это моя война, это моя личная… Спасибо своим родителям, дедам и прадедам, что у меня есть эта кровь. Украина должна быть украинской. Спасибо, Боже, что я не москаль", – начал артист.

Он поделился, что волнуется из-за пожилой бабушки, которая наотрез отказывается покинуть дом и хозяйство в Славянске.

"Мы уговаривали, просили, даже хотели с папой просто... Бабушка, садись, поехали. Не хочет. Она на земле, у нее есть хозяйство, есть о чем заботиться, отвечать", – с грустью в голосе рассказал актер.

Пока его подразделение находится в Киеве, но до этого много времени провело на передовой. Труднее всего для звезды было переживать разлуку близкими, в частности, с сыном, который при первой встрече даже не узнал папу.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Александр Печерица признался, как военные на передовой борются со страхом. Юмор – это то, что спасает защитников.

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