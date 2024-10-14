'Это меня раздражает': жена Дяди Жоры рассказала о языковом конфликте в семье

Жена известного украинского шоумена Дяди Жоры Наталья Мичковская призналась, что в их семье присутствует языковой конфликт. По словам женщины, средняя дочь Устина иногда использует русский во время общения с друзьями, что сильно раздражает ее.

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Об этом нутрициолог рассказала в интервью для Алины Доротюк. Она отметила, что все члены их семьи полностью отказались от контента страны-агрессора, однако иногда происходят конфликты из-за языка.

Наталья призналась, что для нее всегда было принципиально общаться на украинском, поэтому после переезда из Хмельницкого в Киев она активно прививала эту позицию своим детям. Женщина вспоминает: в тот момент в столице было "модно" использовать русский, а в классе ее старшей наследницы Ульяны почти никто не разговаривал на соловьиной за пределами уроков. Однако на девушку это окружение почти не повлияло.

"У Устины все сложнее. У нее украиноязычная школа, но вне школы, на перерыве у нее не было ни одной подруги, которая общается на украинском языке, все на русском. Но дома – нет. Когда говорит с друзьями, я делаю замечания, меня это раздражает, она знает. Если она сидит с подругой в кафе и общается по-русски, но нужно сделать заказ или рассчитаться, она переходит только на украинский язык. Однако я делаю замечания. И это моя боль, то, что меня очень раздражает. Мы можем поругаться", – поделилась нутрициолог.

Наталья Мичковская уверенно заявила: несмотря на позицию Устины относительно языка, она очень принципиальна в вопросе использования контента страны-агрессора. Девушка полностью отказалась от наследия российских артистов.

"У меня такое мнение, что, когда в стране война, врагов надо искать с другой стороны, а не внутри. Я вообще общаюсь по-украински и прекрасно его знаю, изучаю и популяризую. Но все равно пусть другие делают то, что хотят. Нужно сейчас все свои силы направлять против одной страны, а не против своих", – объяснила свою позицию Устина.

Средняя дочь Дяди Жоры и Натальи Мичковской добавила, что после поступления в университет стала больше общаться на украинском языке с друзьями. Она заметила, что молодежь стала более осознанной.

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