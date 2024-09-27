'Это лучшее поздравление в моей жизни': беременная жена Владимира Остапчука растрогала его в 40-летие

Сегодня, 27 сентября, известному украинскому ведущему Владимиру Остапчуку исполнилось 40 лет. Беременная жена знаменитости Екатерина Полтавская трогательно поздравила любимого с праздником и подарила ему небольшой тортик с шутливой надписью: "Ты не стар. Ты вневременный".

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Щемящими кадрами знаменитость поделился в своем Instagram. Его избранница отметила: благодарна судьбе, что в ее жизни появился Владимир Остапчук.

"Ты единственный, кого я так сильно люблю, и кто может вывести меня из себя в минуту (даже этот текст я пишу сейчас после того, как трижды попросила тебя дать мне 5 минут тишины и не петь на кухне, но твоя творческая натура не слышит того, чего не хочет слышать). Ты часто обесцениваешь свои достижения и я уже отчаялась, что смогу убедить тебя в том, что ты крут, но сегодня хочу в очередной раз тебе об этом напомнить", – высказалась Екатерина Полтавская в соцсетях.

Женщина добавила, что, по ее мнению, Владимир Остапчук очень искренний, добрый и заботливый человек. Она пожелала любимому мужчине научиться видеть свои лучшие стороны, которые замечают только самые близкие.

"Почти никто не знает, под что ты засыпаешь, какой ты невыносимый утром или какой ты надежный друг, поэтому в который раз напоминаю, что ты тот, которым видят тебя те, кто знают о вышеуказанном, а не тот, каким видят тебя незнакомцы. Я горжусь тобой и желаю тебе не потерять себя и не сомневаться в себе", – написала Екатерина.

Со своей стороны Владимир Остапчук был приятно удивлен поздравлением избранницы, поэтому оставил под публикацией краткий, но трогательный комментарий.

"Это лучшее поздравление в моей жизни. Спасибо, что ты у меня есть. Люблю безгранично", – отметил ведущий.

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