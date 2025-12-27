'Это какой-то ад': Tayanna поделилась жуткими кадрами с места прилета возле своего дома и обратилась к подписчикам

Возле дома украинской певицы Татьяны Решетняк, более известной аудитории под псевдонимом Tayanna, произошел вражеский прилет. Как сообщила исполнительница, в результате российской атаки возник сильный пожар, который может в любой момент распространиться и на дом престарелых, расположенный рядом.

Видео дня

Жуткие кадры с места попадания знаменитость показала в своих Instagram-stories. Она присоединилась к процессу эвакуации пожилых людей и обратилась к подписчикам с просьбой приносить теплую одежду и одеяла.

"Друзья привет! У меня тут возле дома прилет и возле дома пожилых людей. Сейчас мы эвакуируем всех дедушек и бабушек. Очень нужны одежда, обувь, одеяла – все что есть! Потому что людей 20 где-то. Здесь есть и те, кто не может ходить. Положили их на матрасы и теперь ждем скорую, чтобы их забрали в больницу", – рассказала исполнительница.

Как отметила Tayanna, на месте российского прилета все еще можно слышать взрывы, ведь все дома вокруг с газовым оборудованием. Однако, к счастью, как отметила певица, обошлось без жертв.

Отметим, что в ночь на 27 декабря российские войска нанесли террористический удар по Украине, использовав 559 средств воздушного нападения. Основным направлением атаки стала Киевщина, а под ударом оказались жилые дома, энергетическая инфраструктура, логистические и портовые объекты. К сожалению, в результате террористической деятельности страны-агрессора есть погибшие и десятки раненых.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что россияне попали в жилой комплекс, где живет семья Виктора Павлика.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!