Семья народного артиста Украины Виктора Павлика оказалась в эпицентре массированного российского удара по Киеву. В один из подъездов жилого комплекса, где они живут, произошел прилет.

Видео дня

Последствия террористической вражеской атаки показала жена исполнителя Екатерина Репяхова в своих Instagram-stories. Как отметила блогерша, к счастью, они остались невредимы.

"Наш ЖК. Мы целы. Я была уверена, что прилет в наш дом, потому что невозможно было открыть дверь. Какой-то сильный воздух был в подъезде и сработала сигнализация", – поделилась возлюбленная исполнителя.

Екатерина Репяхова обнародовала жуткие кадры, на которых можно увидеть, что из-за прилета в подъезде разрушено несколько верхних этажей. Ударной волной из квартир выбило окна, обломками повредило машины, а во дворе находится много спасателей.

Вскоре жена Виктора Павлика отметила, что их утро началось с того, что они увидели густой дым в окне. Тогда Репяхова даже не думала, что следующим от деятельности страны-агрессора пострадает их ЖК.

Напомним, что в ночь с 26 на 27 декабря Россия в очередной раз устроила массированную комбинированную атаку на столицу, применив баллистику, крылатые ракеты и ударные дроны. В результате обстрела почти треть столицы осталась без теплоснабжения, а часть районов города на левом берегу обесточены. Пострадали по меньшей мере 28 человек, двое из которых дети.

