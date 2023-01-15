''Это фейк'': Бедняков показал, что россияне пишут ему о теракте в Днепре

Известный украинский шоумен Андрей Бедняков, как и многие его коллеги, эмоционально отреагировал на жуткую трагедию, случившуюся в Днепре 14 января, когда российская ракета попала в жилую многоэтажку, разрушив сотни квартир и десятки человеческих жизней. В ответ на это российские "фанаты" звезды начали присылать ему новые порции пропагандистского бреда.

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Словно по методичке граждане страны-агрессора пытаются доказать Беднякову, что теракт в Днепре – "это фейк". Другие же верят в правдивость случившегося и искренне радуются смертям мирных украинцев. Некоторыми сообщениями от россиян телеведущий поделился в своих InstaStories.

"Понятно, что это фейк. Зарабатываете на горе", – прислала Беднякову неадекватная россиянка.

Однако шоумен решил пойти дальше и посмотреть, кто именно может писать такой бред. Как оказалось, родной человек зомбированной пропагандой женщины – оккупант, который отправился убивать украинцев в октябре 2022 года. Звезда "Орла и решки" оставил под снимком россиянки и захватчика язвительный комментарий: "Подскажите, а какой Бог с вами? Второй справа? Спасибо".

Другая гражданка "террористической федерации" не скрывала своей радости от ракетного удара по мирному населению. Она прокомментировала пост Беднякова о трагедии: "Интересно, ваших много сдохло?"

Так совпало, что избранник этой дамы – тоже российский военнослужащий. Под ее совместным фото с оккупантом Бедняков оставил комментарий: "Скоро у тебя будет новая Лада".

Другие интернет-пользователи из России отправляли смайлики своего триколора, якобы демонстрируя, что теракт в Днепре – это "проявление силы" России. Однако и таким "поклонникам" Бедняков находил, что сказать.

Напомним, 14 января одна из российских ракет попала в жилой девятиэтажный дом в Днепре, где проживали мирные люди. По состоянию на 10:00 воскресенья, 15 января, найдены тела 21 человека (из них 1 ребенок), ранения получили 73 (из них 14 детей). Спасены 38 жителей дома на жилмассиве Победа (в том числе шесть несовершеннолетних). Более 400 человек из 236 квартир, от которых остались сплошные руины, нуждаются в новом жилье. Все подробности трагедии – в нашем материале.

В Воздушных силах ВС Украины сообщили: разрушения вызвала авиационная ракета Х-22. Она имеет боевую часть 950 кг и предназначена для уничтожения авианосных групп в море.

Как писал OBOZREVATEL, Бедняков часто получает неадекватные сообщения от российских хейтеров. Украинцы давно привыкли, что мудрых мыслей от погрязших в пропаганде граждан РФ не услышать. Шоумен еще раз доказал это, продемонстрировав, какие оскорбления и угрозы ему пишут в соцсетях.

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