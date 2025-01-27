'Это два разных человека': экс-подопечная Меладзе раскрыла, как он ведет себя вне камер

Украинская певица Анастасия Приходько, творчество которой в течение длительного времени продюсировал Константин Меладзе, рассекретила, как действительно ведет себя композитор в реальной жизни. По словам 37-летней исполнительницы, когда он находится вне камер, становится совершенно другим человеком и не уважает других.

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Об этом артистка рассказала в интервью на YouTube-канале "Люкс ФМ". Звезда призналась: имеет довольно неприятные впечатления от сотрудничества с продюсером, однако давно отпустила все обиды, ведь их больше ничего не связывает.

Последний раз Анастасия Приходько общалась с Меладзе в 2016 году, когда принимала участие в Нацотборе на Евровидение. По словам исполнительницы, тогда она была совершенно недовольна своим выступлением, поскольку не смогла полноценно раскрыться из-за присутствия продюсера в зале.

"Когда я вижу, как он ведет себя на людях, и каким я знаю его лично, то это два разных человека. В него влюбляются, когда он такой "кроткий мишка". Все думают, какой он классный, но это не так. Он просто очень умный человек, который знает где и как себя вести. Поэтому я не бегу и не перевожу его старые песни", – поделилась певица.

Как отметила Анастасия Приходько, Константин Меладзе совершенно не уважает других людей. По словам исполнительницы, для продюсера окружающие – это рабочий материал, так что он воспринимает их просто как очередной проект.

"Даже когда я хотела выстроить с ним порядочные отношения, потому что он мне в отцы годится, я никогда не смотрела на него, как на мужчину, у меня ничего не получилось. Наверное, этой слабостью, которую я показала, потому что имела к нему уважение как к отцу, он воспользовался. Были очень неприятные моменты в жизни", – рассказала знаменитость.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Приходько неожиданно пропиарила российского певца Иракли, которого недолюбливают в Европе.

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