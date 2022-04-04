"Это даже не звери, а ублюдки": Ада Роговцева объяснила, почему можно и нужно ненавидеть россиян

Известная советская и украинская актриса Ада Роговцева заявила, что россиянам никто не простит зверства, совершенные оккупантами в Киевской области и других регионах Украины. Народная артистка Украины объяснила, почему нужно призирать русский народ.

84-летняя звезда кино отметила, что Россия оставляет по себе смерть и уносит награбленное имущество замученных украинцев. "Могущественная" армия РФ вызывает исключительно ненависть и отвращение. Об этом Роговцева сказала в интервью "5 каналу" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Страх нужно побороть, а ненависть не стоит. Проклинать – грех, но не проклинать оккупантов невозможно. Мы все вместе проклинаем каждого, кто поднял руку на украинца, сбрасывает бомбы, нажимает кнопку запуска ракеты и расстреливает наших людей. Это совершают звери и ублюдки, а не люди", – заявила Роговцева.

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Со слезами на глазах актриса призналась, что устала от войны. Люди изнурены необычным общением, не комфортным существованием и оторванностью от дома. Роговцева призвала украинцев быть милосердными и выносливыми друг к другу.

"Украинцы всегда были интеллигентной нацией и мы доказываем это. Будьте благодарны и вежливы с теми, кто помогает украинской армии", – подчеркнула Роговцева.

Она заметила, что весь мир увидел, где добро и зло, поэтому господство злобы нельзя победить. В России нет интеллигентов, а маленькая "кучка", которая была всегда неспособна ничего изменить в РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Ада Роговцева рассказала о зверских убийствах детей оккупантами. Звезда кино дала интервью российскому каналу на украинском языке.

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