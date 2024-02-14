'Это чтобы нас добить?' Украинская ведущая, которая после Арестовича взяла интервью у его жены, разозлила сеть

Украинскую ведущую Анну Олицкую, живущую в США, вторично захейтили за интервью. На этот раз ее гостей стала жена экс-советника ОП Алексея Арестовича – Анастасия. Супруги сейчас проживают в Нью-Йорке, где скандальный беглец встретился с интервьюеркой около месяца назад.

За то, что Олицкая обнародовала почти двухчасовой разговор с ним, ее беспощадно раскритиковали, но это не заставило украинку отказаться от публичного диалога с его возлюбленной. Реакция украинцев в Instagram не заставила себя долго ждать.

Возмущенные роликом подписчики Олицкой с сарказмом посоветовали ей пообщаться еще и с питомцами супругов, если они у них есть.

Почти никому не понравилась идея тянуть в инфопространство украинцев Арестовича, которого уже связывают с российскими спецслужбами, и его семью.

"Зачем? Первой попытки было недостаточно? Странное непонимание, чего на самом деле не хотят видеть украинцы", "Шуты. Зачем они нам?" "Не буду даже терять свое время", "Я что-то тоже не понимаю, зачем их тянуть в наше инфопространство? Все уже поняли, какие они конченые", "Эти люди нам неинтересны", "Если у Арестовичей есть животные, то возьмите и у них интервью", "Это чтобы нас добить?" – высказались украинцы в комментариях.

Во время интервью с супругой опального коуча Олицкая обсудила их личную жизнь, страхи, ревность, будущее семьи, шоппинг, юмор экс-советника ОП и другие "важные" темы.

Ранее OBOZ.UA писал, что Арестович из-за границы выдал абсурдную похвалу в сторону российского диктатора за его "прямую линию". Кстати, в конце прошлого года в Украине было открыто уголовное производство против беглеца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!