'Это было страшно': редактор 'Супермамы' призналась, почему больше никогда не поедет снимать шоу в Николаев

Редактор популярного телешоу "Супермама" Александра Василюк раскрыла одну из самых скандальных истории программы, которая состоялась с ней в Николаеве во время съемок проекта. Из-за инцидента она решила, что больше никогда не поедет в этот город на берегу Черного моря.

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Она рассказала в YouTube-программе "Что бесит..." историю, которая стала очень стрессовой из-за страха травмирования кого-либо из участниц или члена команды. Происходило это во время финала одного из выпусков 5-го сезона.

"В Николаеве многое было неожиданно. Там была история, после которой мы сказали, что больше не поедем в Николаев снимать. Мы приехали, прикольные мамы, очень интересные, колоритные, какие-то крейзи истории. Мы снимаем, там гости-гости, потом интервью по предыдущим гостям, затем снова гости-гости, интервью по предыдущим двум гостям. Сняли мы этих шесть эпизодов и началась "движуха". Одна из участниц начинает рассказывать второй: "А давай мы сгруппируемся против третьей, будем на нее "гнать". И эта вторая, к которой пришла первая, рассказывает все третье. В ответ: "Я тебя найду, я машину тебе сожгу, да тебе п**дец, да я на тебя нарыю". И она нарыла очень интересный материал", – вспомнила начало скандальной истории Александра Василюк.

Конфликт между участницами произошел перед съемками визиток, разговора с Дмитрием Карпачевым и самого финала проекта. Команде едва удалось уговорить женщин продолжить участие в программе, однако одна из них отказалась.

"Мало того, что она не берет трубку, не отвечает, всех блокирует в Telegram, мы приехали в ее дом, никто нам не открывает. В конце концов, она успокоилась и потом приехала. Факт того, что что-то (драка. – Ред.) произойдет, мы понимали, форма, в которой это произойдет, – нет. И когда она начала бросаться вазонами – это было страшно, если честно. Это неконтролируемая история, ты не знаешь, куда попадет этот горшок. Он попадет в голову участницы, в голову Карпачева или разобьет камеру, которая стоит не тысячу долларов", – добавила редактор.

Однако закончить проект все же удалось, хотя на объявлении результатов голосования одна из участниц не была из-за того, что ушла с шоу в шаге от его окончания.

Ранее OBOZ.UA писал, что эпатажная участница "Супермамы" раскрыла всю правду о шоу и рассказала, почему очень обиделась на Карпачева. По ее словам, 70% контента – это ложь.

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