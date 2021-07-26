Это был срыв: известный украинский актер прокомментировал драку в центре Киева. Видео

Украинский актер Андрей Фединчик, который ранее устроил драку на одной из улиц Киева, заявил, что у него случился нервный срыв. Он заверил, что жалеет о том, что сделал.

Этими подробностями знаменитость поделился в сюжете ТСН. Сам объясняет такое поведение непростым периодом в жизни (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Никто не виноват кроме меня. Столько строить все и в один миг все разрушить. У меня проблема с контролем гнева и эмоций. Буквально три дня назад у меня с женой произошел разговор, что я должен обратиться к специалисту (психиатру), но я этого не сделал. Да, у меня расшатанная нервная система. Много работы и личные проблемы, о которых не хочу говорить. Извините все!" – произнес Фединчик.

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Напомним, что инцидент произошел на улице Сергея Данченко. Актер ехал на электросамокате зигзагами, поэтому возмущенные водители начали сигналить ему. На что получили агрессивный ответ – Фединчик подбежал к одной из машин и начал вытаскивать водителя через окно, чтобы спровоцировать драку. Фединчик ударил незнакомца по лицу, однако его быстро успокоили.

Коротко о знаменитости:

Андрей Фединчик – украинский актер кино и телевидения, актер дубляжа.

Он окончил актерское отделение Киевского национального университета театра, кино и телевидения. Занимается дубляжом англоязычных сериалов и фильмов. В 2007 году впервые появился в эпизодической роли в сериале "Сердцу не прикажешь".

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