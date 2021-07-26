Это был срыв: известный украинский актер прокомментировал драку в центре Киева. Видео

Любовь Блажко
Любовь Блажко
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Андрей Фединчик прокомментировал драку

Украинский актер Андрей Фединчик, который ранее устроил драку на одной из улиц Киева, заявил, что у него случился нервный срыв. Он заверил, что жалеет о том, что сделал.

Этими подробностями знаменитость поделился в сюжете ТСН. Сам объясняет такое поведение непростым периодом в жизни (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Никто не виноват кроме меня. Столько строить все и в один миг все разрушить. У меня проблема с контролем гнева и эмоций. Буквально три дня назад у меня с женой произошел разговор, что я должен обратиться к специалисту (психиатру), но я этого не сделал. Да, у меня расшатанная нервная система. Много работы и личные проблемы, о которых не хочу говорить. Извините все!" – произнес Фединчик.

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Фединчик объяснил свое поведение.
Фединчик прокомментировал драку.
Фединчик затеял драку.

Напомним, что инцидент произошел на улице Сергея Данченко. Актер ехал на электросамокате зигзагами, поэтому возмущенные водители начали сигналить ему. На что получили агрессивный ответ – Фединчик подбежал к одной из машин и начал вытаскивать водителя через окно, чтобы спровоцировать драку. Фединчик ударил незнакомца по лицу, однако его быстро успокоили.

Коротко о знаменитости:

  • Андрей Фединчик – украинский актер кино и телевидения, актер дубляжа.

  • Он окончил актерское отделение Киевского национального университета театра, кино и телевидения. Занимается дубляжом англоязычных сериалов и фильмов. В 2007 году впервые появился в эпизодической роли в сериале "Сердцу не прикажешь".

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