'Это бумеранг': режиссер Бондарчук прокомментировал скандал вокруг выступления Русланы на Евровидении-2023, раскрыв интересные подробности

Известный украинский режиссер и продюсер Олег Бондарчук прокомментировал громкий скандал вокруг участия Русланы в финале Евровидения-2023. Певицу, которая первой от Украины победила на конкурсе, не пригласили выступить на шоу в этом году в Ливерпуле. Бондарчук раскрыл новые подробности, назвав эту ситуацию бумерангом, который якобы вернулся артистке за 2017 году.

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Как известно, после победы Джамалы на Евровидении в 2016 году, конкурс на следующий год проходил в Киеве. По словам Бондарчука, он с большой командой, включая коллег из Швеции, занимался организацией шоу, однако Руслана сумела взять бразды правления в свои руки. Об этом режиссер рассказал в интервью Алине Доротюк для ее одноименного YouTube-канала.

"Меня выбрали креативным продюсером, и мы три месяца работали с командой из Швеции. У нас было много идей. И в какой-то прекрасный момент команда Русланы с мужем Ксенофонтовым и с паном Грицаком рейдерски захватили процесс подготовки к Евровидению, и нас всех смели за один день. Эта команда из Швеции была в шоке. Правительство Украины блокировало все контракты. Они кричали, что не могут ни с одним подрядчиком подписать контракт и что такого не было никогда и нигде… А потом стало понятно, что была еще одна команда, которая выжидала критический момент и обратилась с запросом. Эта команда и не давала эти контракты подписывать, а потом она же обратилась с претензией: "Все, пускай приходит Грицак, Руслана с Ксенофонтовым – вот они имеют опыт". И в апреле, за месяц или полтора до Евровидения, они рейдерски захватили подготовку", – вспомнил Бондарчук.

Тогда, шесть лет назад, как рассказал продюсер, концепция шоу не предполагала выступление в финале Русланы, однако певица все же устроила масштабный перформанс. Бондарчук рассказал, что главной звездой должна была стать Джамала, которая и привезла Евровидение в Украину, однако ей не дали возможности устроить грандиозное выступление.

В этом же году в Ливерпуле, как подметил Бондарчук, концепция финала не только позволяла, но и требовала привлечь к номеру Руслану. На сцену выходили все самые яркие представители нашей страны на Евровидении, включая ту же Джамалу, Верку Сердючку и других. Руслана, по мнению Бондарчука, должна была появится в номере. Однако, как подчеркнул режиссер, сработал эффект бумеранга.

"Выступление Русланы не планировалось, потому что оно не было концепцией Евровидения-2017, но они потом его впихнули... Суперперфоманс был у Русланы, звезда всех времен и народов!... Это было справедливо вообще? По отношению к Джамале? К концепции конкурса, к человеческим нормам? То, что произошло в этом году, было ли справедливо не включить Руслану? Нет, это не справедливо. Ей было там место. Руслану бы там встретили аплодисментами, вспомнили первую победу Украины. Но когда ты сопоставляешь "первое несправедливо" и "второе несправедливо", то выходит очень даже справедливо. Бумеранг. Но все, что с ней произошло, вызвало у меня жалость", – подчеркнул Бондарчук.

Напомним, вокруг Русланы и ее выступления на Евровидении-2023 разгорелся скандал. Артистка молчать не стала, ее поддержали украинские еврофаны.

Тогда организаторы заверили, что Руслана появится в финале шоу с "особенной миссией". Однако в итоге певицу просто показали на видео во время выступления победителя Евровидения-2010 Дункана Лоуренса из Нидерландов. Эта запись была без звука и длилась около 5 секунд. Фанаты были возмущены, о чем открыто писали в соцсетях. А вот как отреагировала сама Руслана – узнайте в нашем материале.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 24 мая Руслана Лыжичко отметила день рождения. Артистке исполнилось 50 лет. Фанатам было трудно в это поверить, ведь выглядит знаменитость намного моложе.

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