'Это болезненная для нас тема'. Дочь Кузьмы Скрябина впервые раскрыла детали внезапной смерти своей бабушки

Барбара Кузьменко, дочь легендарного певца Кузьмы Скрябина, ушедшего из жизни в начале февраля 2015 года, рассказала, как ее семья пережила еще одну болезненную трагедию. Осенью прошлого года не стало мамы певца – Ольги Михайловны.

По словам Барбары, бабушка заболела очень неожиданно для своих близких, и ее состояние ухудшалось очень быстро. Об этом дочь артиста призналась в интервью OBOZ.UA.

"Она заболела просто в один момент, – рассказывает Барбара. – И все развивалось так молниеносно, что когда забрала скорая, обнаружили уже и сепсис, и почечную недостаточность. Какое-то время была прикована к кровати… Это очень болезненная для нас тема. Бабушка всю свою жизнь была очень активным человеком, а потеряли мы ее практически в один момент".

Ольга Кузьменко всю жизнь работала учительницей Новояворовской музыкальной школы. От нее сыну передалась большая любовь к музыке. В 2012 году Кузьма Скрябин написал известную песню "Мам", которую посвятил Ольге Михайловне. Она стала едва ли не первой слушательницей этой композиции и, по словам Андрея, оценила ее одобрительно, сказав, что если сын создает такие щемящие произведения, значит, она его правильно воспитала.

Мама невероятно любила своего единственного сына. Когда Ольгу Михайловну как-то спросили в интервью, почему они с мужем не родили еще ребенка, с удивлением ответила: "Зачем, если у меня есть Андрей?". После смерти Кузьмы Скрябина в феврале 2015 Ольга Кузьменко написала три книги о нем.

Ольга Михайловна была очень сильной и очень принципиальной женщиной. "Все называла своими именами, безвкусица – безвкусицей, лень – ленью, негодяя – негодяем, талант – талантом. Широкий мир, стеб рагулизма и лицемерия – это у Кузьмы от нее", – писали о ней журналисты, с которыми она встречалась для интервью.

После гибели Андрея Кузьменко его мама не раз публично заявляла, что не верит в то, что произошедшая с ее сыном трагедия, это роковая случайность. Ольга Михайловна считала, что авария была спланирована.

Полное интервью с Барбарой Кузьменко читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 11 февраля.

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