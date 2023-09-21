'Это бесконечный геноцид свободной страны': Осадчая озвучила единственную просьбу к миру в день массированной ракетной атаки Украины Россией

Ночь 21-го сентября выдалась для Украины беспокойной, ведь Россия в очередной раз атаковала мирные города своими ракетами. На массированную атаку отреагировала в частности известная телеведущая Екатерина Осадчая. Она назвала действия врага откровенным геноцидом украинского народа и обратилась к мировому сообществу с важной просьбой.

Эмоциональное сообщение звезда разместила на личной странице в Instagram. Осадчая написала текст на украинском и английском языках, чтобы интернет-пользователи из-за границы также могли понять ее месседж.

Ведущая показала снимки горящих украинских городов, проснувшихся ранним утром под звуки взрывов. Российские ракеты и их обломки повлекли за собой пожары и травмировали гражданских украинцев.

Знаменитость отметила, что подобные обстрелы уже не пугают граждан несокрушимой Украины, однако делают злее.

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"Сегодня под утро россия-террорист атаковала Черкассы, Львов, Ровно, Киев, Харьков. 36 ракет сбиты, 43 крылатые ракеты зафиксированы… Несколько волн страшных обстрелов. Десятки раненых и погибших все еще устанавливают, ведь разбирают завалы... Это бесконечный геноцид большой свободной страны. Оставьте нас в покое, нам не страшно – мы просто становимся злее", – обратилась к оккупантам ведущая.

После этого Осадчая также озвучила просьбу к миру. Она написала: "Мы просим людей по всему миру не привыкать к войне в Украине".

Напомним, рано утром в четверг, 21 сентября, российские террористы устроили массированную воздушную атаку на Украину. В Черкасской, Хмельницкой, Винницкой областях, Ровно и Киеве во время воздушной тревоги сработало ПВО, а в Харькове и на Львовщине прогремели взрывы. Все подробности – по ссылке здесь.

Как писал OBOZREVATEL, украинский шоу-биз не стал прятать свою злобу на врага из-за очередной ракетной атаки и выплеснул ее в утренних публикациях. Звезды также благодарили ВСУ и ПВО. Подборку реакций селебрити на террор России – смотрите в нашем материале.

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