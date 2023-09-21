Ракетная атака РФ на Киев разозлила украинских звезд: Слава Демин обругал россиян, а Наталья Денисенко показала ягодицы

Утром 21 сентября страна-террорист Россия вновь нанесла массированный удар по мирным городам Украины, в частности, по Киеву. Украинский шоу-биз не стал таить свою злость на врага и выплеснул ее в утренних публикациях. Звезды также благодарили ВСУ и ПВО.

OBOZREVATEL собрал реакции украинских знаменитостей, которыми они делились в социальных сетях после тяжелой ночи.

Григорий и Кристина Решетник

Супруги Решетников в Instagram-историях показали, что со своими детьми провели ночь в паркинге, скрываясь от ракетных обстрелов. Григорий написал, что впереди нас еще ждет сложное полугодие, и мы должны к нему готовиться. Он выразил поддержку защитникам и призвал украинцев объединяться. Его жена, в свою очередь, поделилась злостью и хроникой своей с детьми ночи: не получив возможности нормально поспать, дети пошли в школу, и снова раздалась тревога. Кристина пожелала россиянам слышать звук ПВО до конца жизни и поставила хештег #россиядержаватеррорист, правда немного его изменив.

Видео дня

Слава Демин

Украинский радиоведущий Слава Демин назвал россиян "бестолковыми контрацептивами", написав, что этой ночью в Украину прилетел годовой бюджет Рязанской области. Уже к утру, Демин выставил видео, где он в разных уголках столицы, а позади него город, который продолжает жить. Ведущий написал, что это было тяжелое утро и жизнь продолжается, а все это – нелепые попытки алкоголиков, чувствующих свой конец.

Наталка Денисенко

Украинская актриса выставила пост с фотосессии, где она обнажена и прикрывается лишь простыней. Под ним актриса написала, что показывает ягодицы вражеским ракетам. Она добавила, что вообще-то планировала иначе подписать фото, впрочем обстоятельства заставили ее оставить такую надпись.

Тарас Цымбалюк

Украинский актер всегда ярко реагирует на вражеские атаки, напоминая, что Россия – террористическая страна. На этот раз Цымбалюк выставил сториз в поддержку украинского ПВО и репост своего же поста от 19 августа. "Как же вы заб*али…" написал актер белым по черному, добавив, что именно с этими мыслями украинцы вынуждены просыпаться каждый день.

Анна Алхимова

Скандальная украинская блогер Алхим поделилась в истории мемом: мужчина недовольно смотрит в камеру, то есть "это я смотрю на людей, которые встают в 6 утра, чтобы поздороваться с солнцем и зарядиться положительными вибрациями". Алхимова добавила от себя подпись на русском "после того как *башили ракеты всю ночь".

Екатерина Кузнецова

Когда-то работавшая в России украинская актриса Екатерина Кузнецова, которая впрочем после начала полномасштабного вторжения оборвала все связи с враждебным государством, утром тоже выставила истории. В одной из них, сидя в машине, она призвала Украину держаться и поблагодарила за возможность работать. Следующей сториз стало видео, как в центре столицы снова раздалась сирена воздушной тревоги.

Рамина Эсхакзай

Украинская журналистка поделилась видео, как она успокаивает своих собачек, сидя в укрытии. В нем она ласково гладит любимцев, говоря, что "плохие" испугали их и другие города тоже под обстрелом. У обеих собак Рамины на ошейниках можно увидеть значки с флагом Украины.

Ранее OBOZREVATEL писал о скандальной блогере Алхим, которая спела песню Пугачевой и рассорила украинцев.

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