'Есть осадок': Олег Кензов обиделся за 3-е место в финале 'Маски'. Эксклюзивное интервью

В финале гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" рассекретили имя одиночки Мухомора. Им оказался украинский певец Олег Кензов, обидевшийся на украинцев за то, что ему присудили 3 место.

О том, как исполнитель чувствовал себя, выступая в костюме, он рассказал в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL. Артист, как и другие участники, до конца сохранил интригу и никому не рассказал, о съемках (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Комфортно ли вам было в костюме?

Мой костюм – это, пожалуй, антоним к слову "комфортно". Дискомфортно от слова совсем. Нечем дышать, ничего не видишь, дезориентация полная. Впоследствии чуть-чуть привык – двигаться начал, ногой махать, но с кислородом там реально проблемы.

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А как подбирали репертуар? Первое ваше выступление было с песней МакSим. Почему выбрали его?

Мне нравится творчество этой певицы, проникновенная песня. У Мухомора образ одинокого романтика, потому эта песня отлично подошла.

Надеялись ли, что дойдете так далеко? И как, на ваш взгляд, Андрею Данилко удалось вас так быстро угадать?

Не знаю. Андрей Михайлович – продвинутый человек, слушающий современную музыку, как оказалось, следит за трендами, знает ТОП. Возможно, не в "МАСКЕ", но в жизни.

А как отреагировали, когда вам предложили принять участие в "МАСКЕ"?

С первого сезона предлагали. Тогда я не согласился, а на второй сумели надавить на верные триггеры. И вот я здесь на третьем месте.

Огорчились ли, что заняли третье место?

Ну естественно. Есть "осадочек". Украина, почему так? Почему вы так голосуете? Неприятно, если честно, вам стараешься. Мне вообще в шоу не везет. В одном вокальном проекте – второе место, в "МАСКЕ" – третье. Зато в жизни первое.

На сцене вы сказали, что не женаты. Это такой специальный ход для шоу?

Я не женат.

И не были?

Второй раз точно. Это был гражданский брак и все. В первый раз я женился в 2012 году. Имею от первого брака донку Эвелину. А все остальное, что рассказывают… Ну, в кино тоже люди женятся. Но что, им жить после этого нужно всю жизнь?

А вы кому-то рассказали о своем участии в "МАСКЕ"?

Нет, я же подписал договор о неразглашении. Хотел, чтобы была интрига. Люди знаете как: скажешь кому-то одному – и уже будет "секрет" между мной и всей Украиной. Зачем такие секреты? Поэтому никому не рассказывал.

Коротко о звезде:

Олег Кензов – украинский певец, рэпер и телеведущий. Участник второго сезона шоу "X-фактор". В 2013 году Кензов подписал контракт с продюсерским центром Вадима Лисицы "FOXXSTUDIOS". В 2019 году Олег стал ведущим 4-го сезона реалити-шоу "Любовь на выживание".

О том, как прошел финал талант-шоу "Маска", можно прочитать в хронике. OBOZREVATEL внимательно следил за основными событиями.