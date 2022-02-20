"Есть, чем заняться!" Тина Кароль открестилась от работы на Поплавского

Анна Кравчук
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'Есть, чем заняться!' Тина Кароль открестилась от работы на Поплавского
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Популярная украинская певица Тина Кароль опровергла информацию касательно своей должности в Киевском национальном университете культуры и искусств. Ректор вуза Михаил Поплавский в начале февраля сообщил, что его коллега стала заведующей кафедры эстрадного пения. Однако, по словам самой артистки, у нее на преподавание нет лишнего времени.

Об этом Тина рассказала Екатерине Осадчей в программе "Світське життя", передает ТСН. А вот сам Михаил Михайлович уверен, что с первого сентября 2022 года певица приступит к работе со студентами.

Как сообщила Кароль, народный артист Украины действительно предложил ей должность заведующей кафедры эстрадного пения. По ее мнению, она смогла бы справиться с обязанностями профессора в университете, однако сейчас эта работа для нее не в приоритете.

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"Это хороший жест мужчины. Он предложил, и вот... На самом деле, если серьезно, то я могу. Я действительно умею. Но вести журналы я пока... Еще есть чем заняться!", – прокомментировала вокалистка.

Кароль опровергла информацию касательно своей должности в КНУКиИ

Поплавский, очевидно, категорический отказ не принял. Он все еще ждет певицу в стенах заведения со следующего учебного года.

"Мы переговорили, какая перспектива может быть. Тина Кароль как народная артистка должна быть на должности профессора, заведующей кафедры. Она может приступить к выполнению своих обязанностей с первого сентября 2022 года", – высказался певец.

Поплавский сообщил, что ждет Кароль на работе с 1 сентября 2022 года

Напомним, Поплавский 3 февраля обнародовал совместные с Тиной Кароль фото на личной странице в Instagram. В публикации он сообщил, что его коллега стала профессором КНУКиИ. Поклонники и будущие абитуриенты обрадовались новости, поздравив известную певицу с новой должностью.

Коротко о знаменитостях:

  • Тина Кароль (Татьяна Либерман) – 37-летняя певица, актриса, народная артистка Украины, ведущая, общественный деятель. Родилась в 1985 году в Магаданской области (РФ). С песней "Show me your love" представляла Украину на Евровидении-2006, где заняла седьмое место в финале.

  • Михаил Поплавский – 72-летний украинский певец и ректор Киевского национального университета культуры и искусств, доктор педагогических наук, профессор, народный артист Украины, народный депутат Украины IV, VII и VIII созывов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Тина Кароль, редко появляющаяся на публике без яркого макияжа, поделилась с подписчиками фотографией из спортзала. Там артистка в облегающем спортивном костюме и без грамма косметики на лице занималась на мате для фитнеса.

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