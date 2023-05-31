'Ослепленные' мечтами о Голливуде: Джим Керри, Деми Мур и другие звезды, бросившие школу ради карьеры в кино

Когда-то они были детьми, которые мечтали покорить кинематограф. Представляли, как в свете софитов будут шагать по красным дорожкам и получать многочисленные предложения от режиссеров.

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Подобные кадры настолько заполонили мысли подростков, что те решили бросить обучение в школе. Тогда им пришлось столкнуться с суровой реальностью: слава легко не дается. Подробнее об этих смельчаках читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Джонни Депп

Американского актера, продюсера, режиссера, сценариста и музыканта Джонни Деппа в 15 лет отчислили из школы за неуспеваемость и плохое поведение. Тот не особо разочаровался. Даже не пытался перейти в другое учебное заведение.

Депп решил, что теперь ему ничто не помешает стать звездой. 5 лет он совершенствовал актерские навыки и ходил на кастинги. Лишь в 20 его девушка познакомила с Николасом Кейджем, который помог получить первую роль в фильме "Кошмар на улице Вязов" (1984). Кинозвездой Джонни стал после выхода в 1990 году сказки "Эдвард – руки-ножницы".

2. Джим Керри

Канадскому комику, актеру и художнику Джиму Керри в 15-летнем возрасте пришлось бросить школу. Тогда папа потерял работу, а мама тяжело заболела. Нечем было даже оплачивать аренду дома. Семья жила на стоянке автофургонов в стареньком автоприцепе "Фольксваген".

Джим некоторое время подрабатывал уборщиком, а позже стал популярным эстрадным комиком. Мировую славу ему принесла комедия "Эйс Вентура: розыск домашних животных" (1994). К тому моменту Керри было 32 года.

3. Ума Турман

Американская актриса Ума Турман ради мечты о карьере в Голливуде бросила школу в подростковом возрасте, однако вскоре пожалела об этом. Она ожидала, что быстро удастся покорить кинематограф. Вместо этого долгое время приходилось сниматься в эпизодах малоизвестных лент. Параллельно Ума подрабатывала посудомойкой и уборщицей.

Все изменилось, когда Квентин Тарантино предложил Турман роль в "Криминальном чтиве" (1994), которая и подняла карьеру актрисы на новый уровень. В тот момент ей было 24 года.

4. Джон Траволта

Американский актер и певец Джон Траволта бросил школу в 16 лет. Он имел неплохие успехи в учебе, но подумал, что занятия мешают его работе в модельном бизнесе и актерстве. Вопреки ожиданиям успех пришел не сразу, а через 7 лет. В 1977 году на экраны вышла картина "Лихоманка субботнего вечера", которая и сделала Джона популярным.

5. Деми Мур

Американская модель и актриса Деми Мур выросла в неблагополучной семье: для родителей алкоголь был важнее детей. Из-за постоянных переездов девочке было трудно адаптироваться в новых школах. В 16 лет она решила покинуть учебу, и трудоустроилась в модельном агентстве. Параллельно Деми ходила на актерские курсы. Первая узнаваемость пришла к ней в 20 лет после съемок в сериале "Главный госпиталь", вышедшем на экраны в 1982 году.

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