'Если бы я открыл на сцене рот на русском...' В сети вспомнили громкое обещание Винника, которое он нарушил

В сети сплыло обещание украинского певца Олега Винника, который в первые дни полномасштабного вторжения РФ уехал в Германию. Тогда артист утверждал, что ни при каких условиях не будет петь русскоязычных хитов, однако во время концерта в Праге, Чехия, с удовольствием это сделал.

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Пользователи соцсетей напомнили слова самого Винника, который в позапрошлом году заявлял: "Если бы я открыл рот на сцене по-русски, я бы себя просто обблювал". Однако на концерте в Чехии он исполнил песни "Не ты" и "Счастье" в оригинале, фактически противореча своей публичной позиции.

Telegram-канал "Що ти знаєш про Бобула?" не оставил этот инцидент без внимания, саркастически подытожив: "Пока мы спали, Олег Винник обблювал себя на сцене во время концерта в Чехии".

Там напомнили, что летом 2023 года певец уверял, что больше никогда не споет на русском, и отметили, что после этого инцидента все остальные его заявления, включая благотворительные донаты, "можно смело делить на ноль".

"Это даже немного грустно, что карьера Винника так скатилась в кабаки, хотя каких-то три года назад был одним из самых популярных артистов в Украине", – отметил паблик.

Последний концерт Олега Винника как раз проходил в небольшом по площади заведении, где собрались его самые ярые поклонники.

Стоит отметить, что в том же интервью "Крупним планом" Олег Винник отказывался переводить свои "суперхиты" на украинский язык. "Надо идти дальше", – утверждал он. Поэтому, вероятно, артист и дальше будет петь свои популярные когда-то песни на русском.

Ранее OBOZ.UA писал, что Олег Винник впервые вышел на связь после скандального концерта в Праге: ни слова не сказал о песнях на русском.

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