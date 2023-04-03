''Еще как Крым вернем, то будет вообще счастье'': Наталья Могилевская поделилась эмоциями от путешествий по Украине

Наталья Могилевская продолжает свой театральный тур спектаклей "Я дома" и "Дочки" по городам Украины. Недавно артистка посетила Запорожье и Полтаву.

Видео дня

В условиях безопасности артистка путешествует на поезде. Своими эмоциями от путешествий по Украине Наталья Могилевская поделилась в Instagram.

"Я уже привыкла путешествовать поездом. Для меня это гораздо приятнее, чем машиной. Ведь самолетов уже год как нет. Насколько красивыми и уютными выглядят наши поселки... Какие пышные и удивительные леса. А какие невероятно красивые типичные полтавские пейзажи! Поле и две" тополя... Такая разная и такая неповторимая наша страна! Еще как Крым вернем, то будет вообще счастье!", - отметила на своей странице Могилевская.

Подписчики поддержали мнения Натальи:

"Я тоже люблю путешествовать поездом. Но по самолетам скучаю. тоже невероятные ощущения. После войны решили с мужем путешествовать по стране. У нас столько замечательных мест. Я не была на западе Украины, только проездом.. не была в Закарпатье… много где не была. Я хочу увидеть эти города и почувствовать их. Одесса."

"Вернуть Крым – мечта каждого И обязательно вернем, иначе быть не может!"

Следующие представления Наталья Могилевская играет в Черкассах, Одессе, Киеве.

Билеты можно заказать здесь