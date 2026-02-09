Эпштейн жив? В новых файлах указана 'неправильная' дата смерти, а конспирологи верят, что педофил сейчас в Израиле

В недавно обнародованных файлах Министерства юстиции США появился документ, который снова спровоцировал волну теорий заговора вокруг смерти Джеффри Эпштейна. В федеральном заявлении о смерти фигурирует дата 9 августа 2019 года – за день до того, как, согласно официальным данным, его нашли мертвым в тюремной камере в Нью-Йорке, США.

Об этой детали сообщили в Daily Mail. Конспирологи заговорили об инсценировке смерти, а отдельные пользователи даже утверждают, что осужденный сексуальный преступник якобы до сих пор жив и скрывается в Израиле. В то же время никаких официальных подтверждений этим утверждениям не существует.

В документе, выданном Офисом прокурора США Южного округа Нью-Йорка и датированном пятницей, 9 августа 2019 года, указано, что Эпштейна уже нашли без сознания и объявили мертвым.

Однако тюремные записи и официальные отчеты свидетельствуют, что его обнаружили без сознания только утром 10 августа, когда работник исправительного учреждения разносил завтрак в Столичном исправительном центре на Манхэттене.

Тогдашний прокурор США на Манхэттене Джеффри С. Берман заявлял, что Эпштейн "был найден без сознания в своей камере и вскоре после этого объявлен мертвым". Он также подчеркивал, что смерть обвиняемого создает серьезные препятствия для достижения справедливости для многочисленных жертв и не снимает ответственности с возможных соучастников.

66-летнего Эпштейна удерживали под стражей с момента ареста 6 июля 2019 года по обвинению в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации и заговоре. Он не признал вины и ожидал суда, когда умер в камере. Официально смерть была признана самоубийством через повешение, однако точное время смерти так и не установили.

Ситуацию осложнили многочисленные сбои в системе безопасности: охранники не провели плановые проверки в 3:00 и 5:00 утра, а камеры наблюдения вблизи камеры Эпштейна той ночью не работали. Из-за этого следователи не смогли воссоздать полный хронометраж его последних часов.

Новые файлы Минюста также содержат информацию о видеозаписи из помещения учреждения, на которой видно неопознанную оранжевую фигуру, поднимавшуюся по лестнице вблизи этажа, где удерживали Эпштейна. Следователи зафиксировали это движение, но публично не сделали выводов о его связи со смертью заключенного (кадры можно пересмотреть по ссылке на источник).

Эпштейн живет в Израиле

Параллельно в сети распространяют якобы фото Эпштейна, сделанное в Израиле. Изображение стало вирусным, однако его подлинность не подтверждена.

Напротив, пользователи обратили внимание на возможный водяной знак инструмента искусственного интеллекта Gemini, а также на несоответствие внешности мужчины известным снимкам Эпштейна. Чат-бот Grok также заявил, что фото, вероятно, создано ИИ.

Эпштейн из Израиля играет в Fortnite

Еще одной темой для слухов стала якобы активная учетная запись Fortnite с геолокацией в Израиле, которую некоторые пользователи связали с Эпштейном. Спекуляции усилились после упоминания в файлах о покупке игровой валюты V-Bucks в 2019 году.

Компания Epic Games официально опровергла эти утверждения. В заявлении указано, что существующий владелец аккаунта изменил имя пользователя после появления соответствующего никнейма в документах дела. Также подтверждено, что ни один из известных электронных адресов Эпштейна не был связан с учетной записью.

Пресс-секретарь Epic Games Кэт Маккормак уточнила, что именно пользователь сделал профиль частным, а компания не вмешивалась в настройки конфиденциальности. Дальнейший анализ электронных писем показал, что покупка V-Bucks касалась матери и ее ребенка, а не самого Эпштейна.

Ранее OBOZ.UA писал, что королеву Камиллу застали вра сплох вопросом о скандале с Джеффри Эпштейном. Журналистка обратилась к монарху с вопросом, поможет ли королевская семья расследованию и имеет ли она послание для жертв. В ответ супруга короля Чарльза III промолчала и, не останавливаясь, направилась к зданию, что сети показалось подозрительным.

