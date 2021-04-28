Энтони Хопкинс и Сальма Хайек отметили 'Оскар' актера танцем. Видео

83-летний американский актер Энтони Хопкинс станцевал на видео с актрисой Сальмой Хайек. Таким образом они отметили награду мужчины на "Оскаре-2021".

Соответствующий ролик опубликовала Хайек на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Напомним, Хопкинса наградили за роль в фильме "Отец" режиссера Флориана Зеллера.

Так, сначала в кадре появился сам актер, который двигался под песню Леонарда Коэна – Dance Me to the End of Love. Затем к знаменитости присоединилась актриса, а в конце они закрепили танец объятиями.

"Отмечаем с королем Энтони Хопкинсом его второй "Оскар" за экстраординарную игру в фильме "Отец", – написала Хайек в публикации.

Стоит отметить, что видео уже набрало почти 3,5 млн просмотров в сети.

Коротко о знаменитостях:

Сальма Хайек – мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер. За свою актерскую карьеру она снялась в более чем 30 фильмах. Сальма является первой мексиканкой, которая была номинирована на премию "Оскар" за лучшую женскую роль.

Энтони Хопкинс – британский и американский актер театра и кино, кинорежиссер, композитор. Наиболее известен по кинематографическому образу серийного убийцы-каннибала доктора Ганнибала Лектера, воплощенному в фильмах "Молчание ягнят", "Ганнибал" и "Красный дракон".

Читайте все подробности о вручении премии "Оскар-2021" в текстовой трансляции на OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американский актер Энтони Хопкинс заявил, что победа на премии "Оскар" была для него неожиданной. Артист отметил: он не думал, что в свои 83 года получит награду, поэтому в этом году решил остаться дома в Уэльсе.