Энрике Иглесиас тайно женился на российской теннисистке Анне Курниковой, с которой встречался более 20 лет

Всемирно известный испанский певец Энрике Иглесиас и бывшая российская теннисистка Анна Курникова тайно поженились. Пара встречалась больше 20-ти лет, и за это время у них родилось трое общих детей.

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Однако ранее знаменитости утверждали, что, несмотря на свой статус многодетных родителей, не планируют узаконивать отношения. Теперь, по всей видимости, все изменилось. О том, что Иглесиас официально больше не холостяк абсолютно случайно проговорился его старший брат, исполнитель Хулио Иглесиас-младший, передает Marca.

Так, Хулио выступал на телешоу Sonsoles Oneg, где рассказывал о свадьбе сводной сестры Тамары Фалько. Обсуждая эту тему, певец случайно проговорился, что и его брат теперь официально женатый мужчина.

В подробности Хулио вдаваться не стал, а новость о браке Энрике застала всех врасплох, включая ведущего шоу. Сами же певец и теннисистка эту новость никак не комментировали. Впрочем, это и не удивительно. Пара предпочитает держать свою личную жизнь подальше от лишних глаз и ушей.

Известно, что Иглесиас и Курникова познакомились в далеком 2001 году во время съемок клипа на трек Escape. По словам некоторых инсайдеров, уже тогда между партнерами по площадке зародились романтические чувства. Усилились слухи в 2002-м, когда пара впервые вместе посетила церемонию MTV Video Music Awards.

Звезды продолжали скрывать свои отношения, однако в 2004-м появились первые слухи об их возможной помолвке. Тогда они не подтвердились, а спустя годы Курникова заверила, что не планирует выходить замуж, поскольку не видит в этом смысла. Однако она подчеркнула, что хотела бы иметь детей.

Так и случилось. В 2017 году у пары родились близнецы Николас и Люси. А спустя два года в их семье произошло еще одно пополнение – Курникова родила дочь Мэри.

Знаменитости изредка хвастаются снимками детей, однако продолжают держать личное за семью замками.

Как писал OBOZREVATEL ранее, известный британский музыкант, солист культовой рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер сделал предложение своей избраннице, балерине Мелани Хэмрик, которая младше его на 44 года. Пара вместе с 2014-го, а в 2016-м женщина родила рокеру его восьмого ребенка.

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