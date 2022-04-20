'Ему есть что терять': Роднянский назвал важным заявление Тинькова о войне

Украинский и российский режиссер, продюсер и медиаменеджер Александр Роднянский назвал важным антивоенное заявление российского бизнесмена и основателя банка "Тинькофф" Олега Тинькова. Он считает, что предпринимателю есть что терять, а значит, он пошел на риск, чтобы донести правду до россиян.

Такой комментарий появился в новом посте в Instagram звезды. Также Роднянский добавил к тексту фото маленькой Алисы, которая прячется в бомбоубежище в Мариуполе и каждую минуту находится в смертельной опасности (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Накануне Тиньков неожиданно резко высказался в Instagram о военных преступлениях российских солдат в Украине, назвав войну Путина "безумной" и подчеркнув, что граждане РФ не получат от нее никакой пользы.

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"Генералы, проснувшись с похмелья, поняли, что у них г*вноармия. А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране – г*вно, и погрязло в непотизме, холуйстве и чинопочитании?" – написал бизнесмен.

Также он добавил, что чиновники Кремля шокированы санкциями Запада, которые затронули и их детей, а предприниматели пытаются спасти хоть какую-то часть своего имущества. По словам Тинькова, в РФ есть "рисующие Z дебилы", но их якобы всего 10% от населения, тогда как против путинской политики – 90%.

Александр Роднянский заявил, что резкий комментарий бизнесмена является важным заявлением, ведь он якобы может что-то потерять, выступив против путинского режима.

"В цифру 90% не верю категорически. Но важно другое. Олег Тиньков – владелец крупного бизнеса, создатель лучшего российского банка. Его слова – слова человека, которому есть что терять. Он знает, что очень рискует. Такая позиция вызывает уважение", – говорится в сообщении продюсера.

Отметим, что детище Тинькова – один из известнейших банков РФ открестился от антивоенной позиции учредителя, назвав его взгляды "личной позицией". Вероятно, во избежание гнева Кремля, в заявлении руководства подчеркнули, что бизнесмен "давно не является лицом, принимающим решения в компании".

Напомним, что в 2020 году Олег Тиньков покинул пост главы совета директоров "Тинькофф Банка" и полностью посвятил себя семье, здоровью и обустройству жизни за рубежом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Роднянский предположил, что следующим президентом РФ может стать российский блогер Юрий Дудь. По его словам, основатель канала-миллионника на YouTube жестко выступает против путинского режима, говорит правду и в то же время – абсолютный патриот своей Родины.