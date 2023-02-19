''Ему 14? Не верю'': Рики Мартин удивил поклонников снимком своего сына-подростка

Всемирно известный пуэрто-риканский певец Рики Мартин порадовал поклонников редким снимком одного из своих сыновей. Музыкант показал, как подрос 14-летний Валентино, который появился на свет в результате гестационного суррогатного материнства. Фаны были ошеломлены, ведь мальчик выглядит куда старше своих лет.

Видео дня

Редкий кадр Мартин оставил на личной странице в Instagram. Под ним собралось уже больше 370 тысяч лайков и около 7 тысяч комментариев (на момент написания новости).

Поклонники не перестают писать о том, как изменился и вырос Валентино, а также подчеркивают схожесть звездного отца и сына.

На фото подросток позирует в кресле стилиста в то время, пока ему стригут волосы. Длинная челка частично закрывает лицо Валентино, однако его все равно можно рассмотреть. Пожалуй, больше всего подписчиков удивила растительность на лице мальчика, которой могут позавидовать даже взрослые мужчины.

"Больше не ребенок. Мой сын. Валентино, 14 лет", – подписал кадр 51-летний исполнитель.

Комментаторы принялись оценивать внешность 14-летнего красавца. Они пишут: "Ему 14?! Я не верю", " Я еле отращиваю бороду, а мне 26", "Как он похож на Джастина Бибера", "У сыновей Рики Мартина уже есть борода и усы? Я такая старая", "Что?! Это сын? Он же еще вчера был маленьким", "Твой сын прекрасен", "Красавец! И он знает об этом".

Вспомнили фанаты и юные годы самого Мартина, отметив, что Валентино очень на него похож.

Отметим, что у Рики Мартина и его партнера, шведско-сирийского художника Джованна Йосефа четверо детей. У Валентино есть брат-близнец Маттео. Их родила 6 августа 2008 года суррогатная мать. Мальчики появились на свет, когда певец и его избранник еще не были в браке. А вот в 2018 году, после свадьбы, у пары родилась Люсия. Спустя год их семья пополнилась еще одним сыном Ренном. Их также подарила мужчинам суррогатная мать.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Рики Мартина обвинили в инцесте. Заявление о семимесячных отношениях, а также физическом и психологическом насилии против звезды выдвинул собственный 21-летний племянник – Деннис Адиль Санчес. Он является сыном родной сестры музыканта. Артист ответил на заявления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!