Все решает любовь! Четыре миллиардера, которые выбрали в жены 'обычных' женщин, разрушив стереотипы. Фото

Правду говорят – для жизни нужна не красивая внешность, а богатый внутренний мир. И это доказывают такие известные личности, как Ларри Пейдж, Джефф Безос, Марк Цукерберг и Джек Ма. Когда они выбирали своих спутниц, они не учитывали их статус, положение в обществе и популярность.

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OBOZREVATEL расскажет четыре истории любви между успешными бизнесменами и простыми девушками. Они утверждают, что счастливы в браке (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Ларри Пейдж

Американский программист, разработчик и сооснователь поисковой системы Google Ларри Пейдж впервые женился в 34 года. Со своей супругой Люсиндой Саутворт бизнесмен встретился в университете Стэнфорда, где на тот момент девушка получала докторскую степень в области биомедицинской информатики. Обладательница трех дипломов подарила миллиардеру двоих детей. Сын родился в 2009 году, дочь – в 2011. Имена и прочая информация о наследниках до сих пор тщательно скрывается их родителями. До знакомства с Пейдж Люсинда жила размеренной жизнью и не была популярной.

Джефф Безос

Американский предприниматель, основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос в сентябре 2018 года отпраздновал в Майами 25 лет совместной жизни с Маккензи Скотт, а уже 9 января 2019-го объявил о разводе с ней. Новой пассией богача стала 49-летняя телеведущая Лорен Санчес. Чтобы уйти к другой, Безосу потребовалось отдать бывшей жене 39 млрд долларов. К слову, возлюбленная Джеффа имеет лицензию пилота и снялась в фильме "Бойцовский клуб". Но это не принесло ей славу.

Марк Цукерберг

Соучредитель компании Meta Марк Цукерберг никогда не гнался за девушками с модельной внешностью и инстаграммными ценностями. В 2012-м, в возрасте 28 лет, он женился на своей давней подруге Присцилле Чан. Пара познакомилась в Гарварде. Любимая предпринимателя вместо инвестиций в собственную внешность занимается благотворительными проектами. К слову, супруги воспитывают трех дочерей – Максиму (род. 2 декабря 2015 года), Августу (род. 28 августа 2017 года) и Аурелию (род. 24 марта 2023 года).

Джек Ма

Китайский предприниматель и основатель холдинга Alibaba Group (сервиса AliExpress) Джек Ма входит в двадцатку самых богатых людей планеты. Он женился на своей одногруппнице Чжан Вей, которая была скромной, никому не известной девушкой до замужества. Она мало времени уделяет своей внешности, хотя у женщины есть для этого все необходимое. Пара воспитывает сына Ма Юанькун и дочь Ма Юаньбао.

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