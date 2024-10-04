Эминем станет дедушкой: рэпер показал, как узнал первую беременность родной дочери Хейли Скотт. Видео
Всемирно известный американский рэпер Маршалл Брюс Мэттерз III, более известный под своим сценическим псевдонимом Эминем, выпустил трогательный клип на песню "Temporary". В новой работе 51-летний артист собрал записи щемящих моментов со своей дочерью Хейли Скотт и показал редкое мгновение, когда узнал о ее беременности.
Видео легендарный исполнитель опубликовал на своем официальном YouTube-канале. Дочь знаменитости трогательно рассказала отцу, что он станет дедушкой.
В новом проекте Эминем показал невиданный ранее сюрприз от Хэйли Скотт. Девушка сообщила папе о своей беременности оригинальным способом. Она подарила Эминему футболку с надписью "дедушка", в которую замотала снимок УЗИ малыша.
Публично дочь легендарного рэпера со своим любимым заявила, что станет мамой после выхода клипа папы. В своем Instagram инфлюэнсер поделилась милыми фото с мужем, где отметила, что младенец появится на свет в 2025 году.
В клипе на песню "Temporary" рэпер изобразил короткую историю роста его наследницы, родившейся в браке с Кимберли Энн Скотт. В пятиминутном видео он собрал самые теплые моменты от детства дочери до ее замужества. Рэпер не побоялся открыться поклонникам с другой стороны, обнародовав кадр со своим плачем на свадебной церемонии.
Ранее OBOZ.UA рассказал, что приемная дочь культового Эминема вышла замуж.
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