Эмилии Кларк – 38: как 'мама драконов' поддержала Украину и почему часть ее мозга не функционирует после съемок 'Игры престолов'

Сегодня, 23 октября, британской актрисе Эмилии Кларк, которая обрела всемирную узнаваемость, воплотившись в роль Дейенерис Таргариен в культовом сериале "Игра Престолов", исполнилось 38 лет. Благодаря своей невероятной харизме и талантливой игре знаменитость пленила сердца миллионов зрителей по всему миру.

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Особую привязанность артистка вызвала у поклонников нашего государства, когда после начала полномасштабного вторжения публично поддержала Украину. В честь дня рождения звезды OBOZ.UA решил рассказать, почему часть ее мозга не функционирует и как селебрити продемонстрировала свою проукраинскую позицию.

Как "мама драконов" поддержала Украину

После начала полномасштабной войны, которую устроила Россия, Эмилия Кларк публично призвала своих поклонников помогать гражданам нашей страны. В социальных сетях звезда оставляла ссылки, перейдя по которым можно было совершить пожертвования.

"Мое сердце разрывается вместе со многими другими из-за продолжающихся страданий, боли и горя, которые переживают миллионы людей в Украине", – написала селебрити.

Актриса подробно объясняла своим подписчикам, что можно сделать, чтобы обеспечить украинцев едой, водой, крышей и медицинской помощью. Кроме того, Эмилия Кларк делилась снимками, где позировала в футболке с сине-желтым сердцем, деньги из продажи которой поступали в благотворительную организацию.

Актриса пережила два кровоизлияния в мозг

В начале своей феерической актерской карьеры Эмилии Кларк пришлось пережить два кровоизлияния в мозг. Первый произошел в 2011 году, когда она уже успела сыграть роль "матери драконов". Тогда знаменитость на определенный период потеряла способность разговаривать и чуть не впала в кому.

Следующий рецидив произошел в 2013-м и завершился операцией. По словам актрисы, ей невероятно повезло попасть в "небольшое меньшинство" людей, которые выжили после этих проблем и могут полноценно функционировать. В одном из интервью Эмилия Кларк призналась: несмотря на угрозу жизни, больше всего она боялась быть уволенной из "Игры престолов".

"Когда у вас травма головного мозга, это изменяет ваше самочувствие на таком драматическом уровне, что вся незащищенность, которую вы испытываете на рабочем месте, за одну ночь увеличивается в четыре раза. Первый страх, который у меня возник, был: "Боже мой, меня уволят? Меня уволят, потому что они считают, что я не способна выполнить работу?" – вспомнила артистка.

Из-за серьезных проблем со здоровьем определенные части мозга знаменитости не функционируют: "Если вы посмотрите на сканирование, то увидите, что там много черных частей, и именно там он мертв".

Субарахноидальное кровоизлияние произошло после того, как в центральном отделе нервной системы звезды лопнул сосуд аневризма. Такая проблема характерна для людей старшего возраста и сопровождается сильной усталостью, проблемами со сном, нарушением зрения и подвижности. К счастью, эти проблемы обошли актрису и она продолжила свою творческую деятельность.

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