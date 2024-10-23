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Эмилии Кларк – 38: как "мама драконов" поддержала Украину и почему часть ее мозга не функционирует после съемок "Игры престолов"

Анастасия Какун
Люди
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Эмилии Кларк – 38: как 'мама драконов' поддержала Украину и почему часть ее мозга не функционирует после съемок 'Игры престолов'

Сегодня, 23 октября, британской актрисе Эмилии Кларк, которая обрела всемирную узнаваемость, воплотившись в роль Дейенерис Таргариен в культовом сериале "Игра Престолов", исполнилось 38 лет. Благодаря своей невероятной харизме и талантливой игре знаменитость пленила сердца миллионов зрителей по всему миру.

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Особую привязанность артистка вызвала у поклонников нашего государства, когда после начала полномасштабного вторжения публично поддержала Украину. В честь дня рождения звезды OBOZ.UA решил рассказать, почему часть ее мозга не функционирует и как селебрити продемонстрировала свою проукраинскую позицию.

Эмилии Кларк – 38: как "мама драконов" поддержала Украину и почему часть ее мозга не функционирует после съемок "Игры престолов"

Как "мама драконов" поддержала Украину

После начала полномасштабной войны, которую устроила Россия, Эмилия Кларк публично призвала своих поклонников помогать гражданам нашей страны. В социальных сетях звезда оставляла ссылки, перейдя по которым можно было совершить пожертвования.

"Мое сердце разрывается вместе со многими другими из-за продолжающихся страданий, боли и горя, которые переживают миллионы людей в Украине", – написала селебрити.

Эмилии Кларк – 38: как "мама драконов" поддержала Украину и почему часть ее мозга не функционирует после съемок "Игры престолов"

Актриса подробно объясняла своим подписчикам, что можно сделать, чтобы обеспечить украинцев едой, водой, крышей и медицинской помощью. Кроме того, Эмилия Кларк делилась снимками, где позировала в футболке с сине-желтым сердцем, деньги из продажи которой поступали в благотворительную организацию.

Актриса пережила два кровоизлияния в мозг

В начале своей феерической актерской карьеры Эмилии Кларк пришлось пережить два кровоизлияния в мозг. Первый произошел в 2011 году, когда она уже успела сыграть роль "матери драконов". Тогда знаменитость на определенный период потеряла способность разговаривать и чуть не впала в кому.

Эмилии Кларк – 38: как "мама драконов" поддержала Украину и почему часть ее мозга не функционирует после съемок "Игры престолов"

Следующий рецидив произошел в 2013-м и завершился операцией. По словам актрисы, ей невероятно повезло попасть в "небольшое меньшинство" людей, которые выжили после этих проблем и могут полноценно функционировать. В одном из интервью Эмилия Кларк призналась: несмотря на угрозу жизни, больше всего она боялась быть уволенной из "Игры престолов".

"Когда у вас травма головного мозга, это изменяет ваше самочувствие на таком драматическом уровне, что вся незащищенность, которую вы испытываете на рабочем месте, за одну ночь увеличивается в четыре раза. Первый страх, который у меня возник, был: "Боже мой, меня уволят? Меня уволят, потому что они считают, что я не способна выполнить работу?" – вспомнила артистка.

Эмилии Кларк – 38: как "мама драконов" поддержала Украину и почему часть ее мозга не функционирует после съемок "Игры престолов"

Из-за серьезных проблем со здоровьем определенные части мозга знаменитости не функционируют: "Если вы посмотрите на сканирование, то увидите, что там много черных частей, и именно там он мертв".

Субарахноидальное кровоизлияние произошло после того, как в центральном отделе нервной системы звезды лопнул сосуд аневризма. Такая проблема характерна для людей старшего возраста и сопровождается сильной усталостью, проблемами со сном, нарушением зрения и подвижности. К счастью, эти проблемы обошли актрису и она продолжила свою творческую деятельность.

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