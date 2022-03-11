Звезда 'Игры престолов' Эмилия Кларк поддержала Украину и призывала помочь ее жителям. Фото

Популярная британская актриса Эмилия Кларк, вместе со своей командой поддержала Украину в войне, которую устроили Россия. Знаменитость призвала своих поклонников помочь украинцам и оставила ссылки, перейдя на которые можно сделать пожертвования.

Соответствующий пост она публиковала на личной странице в Instagram. "Мое сердце разрывается вместе со многими другими из-за продолжающихся страданий, боли и горя, которые переживают миллионы людей в Украине", – написала актриса (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Знаменитость призвала своих поклонников помогать и рассказала, что существует несколько способов показать свою поддержку народу Украины.

Видео дня

"Если вы хотите присоединиться к нам и пожертвовать столь необходимые средства, сделайте пожертвование @disastersemergencycommittee", – написала она.

Кларк отметила, что переведя сумму денег, люди предоставят нуждающимся украинцам еду, воду, кров и медицинскую помощь беженцам

"Если вы находитесь в США, вы можете перевести на directrelief.org, которые работают для удовлетворения медицинских потребностей Министерства здравоохранения Украины", – отметила актриса.

Добавим, что знаменитая актриса опубликовала фотографии, на которых позировала в белой футболке с украинской символикой. Такую же вещь она надела на собаку по имени Тед, а также на свою команду. Эти футболки продаются всем желающим, а все вырученные средства поступают благотворительной организации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!