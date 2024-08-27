Эмили Ратаковски в откровенном образе случайно сняла на видео, как незнакомец просит ее 'надеть рубашку'. Реакция стала вирусной

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски опубликовала видео с прогулки по улицам Нью-Йорка, где слышно, как прохожий делает комментарий о наряде знаменитости. 33-летняя звезда была одета в серый топ с квадратным вырезом и черные обтягивающие леггинсы.

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В качестве аксессуаров Ратаковски выбрала черную сумку через плечо, золотое ожерелье-чокер, серебряные серьги-кольца и голубые очки в коричневой оправе, пишет People. Модель сделала едва заметный макияж. "Девушка, надень рубашку", – сказал незнакомец в ролике в TikTok, который набрал почти 3 миллиона просмотров за 6 дней.

Подписчики Эмили поспешили выразить свою поддержку:

"Представьте, если бы вы сказали это Эмили Ратаковски", – написал пользователь.

"Он очень сильно хочет быть на твоем месте", – добавил другой.

Третий написал: "Мы должны объединиться и носить одинаковые топы".

Провокационный стиль модели давно вызывает критику, а ее опыт объективации в медиа вдохновил на книгу эссе под названием "Мое тело", вышедшую в 2021 году, в которой звезда вернула себе собственный нарратив. В декабре 2017 года телеведущий Пирс Морган подверг критике Ратаковски за фотосессию в нижнем белье, которую она сделала для журнала Love Magazine. "Это Эмили Ратаковски "продвигает феминизм", – написал английский журналист на платформе X.

Актриса ответила: "Указывать женщинам, что им делать со своим телом и сексуальностью, на самом деле классический сексизм. Я могу иметь свое мнение о феминизме, а также делать сексуальные фотосессии, спасибо". Через несколько дней Морган назвал знаменитость "полной бимбо" (из сленга – привлекательной, неразумной женщиной) в прямом эфире программы "Доброе утро, Британия".

В январе 2024 модель поделилась в Instagram фотографиями, на которых она изображена в черном платье с глубоким вырезом. "Решила, что я никогда не буду отвечать на обвинения в том, что меня называют "бимбо", так почему бы не наклониться, понимаете?" – подписала она сообщение.

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