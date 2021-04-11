Эмили Ратаковски показала фигуру в купальнике спустя месяц после родов. Видео
Американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски, которая недавно впервые стала мамой, показала поклонникам свою фигуру. Знаменитость продемонстрировала стройное тело спустя месяц после родов.
На странице в Instagram Ратаковски опубликовала несколько кадров, на которые сделала перед зеркалом. Модель предстала перед поклонниками сначала в сплошном купальнике, а на втором кадре в мини-бикини, хвастаясь плоским животиком и стройной талией.
Стоит отметить, что пользователи сети остались в восторге от того, как выглядит Ратаковски. Многие подчеркнули, что спустя месяц после родов модель в отличной форме.
"Не могу поверить, что она недавно родила", "Ого! Какая фигура! Это точно после родов?", "Проклятье! Даже после ребенка ты все еще очень миниатюрная", – писали поклонники под кадрами звезды.
Коротко о знаменитости:
Эмили Ратаковски работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, но стала известной как модель после съемки нескольких фотосессий с фотографом Тони Дюраном.
В 2009-2010 годах Эмили снималась в сериале "iCarly" на Nickelodeon, где исполняла роль Таши.
Супермодель вышла замуж в феврале 2018 года. Ее муж – 30-летний Себастьян – актер, продюсер и партнер в кинокомпании Elara Picture.
О том, что она беременна, модель объявила в сети и поделилась первым обнаженным фото, будучи уже в положении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Эмили Ратаковски засветила голую грудь во время кормления сына. Она держала младенца на руках и при этом решила пока не показывать лицо мальчика фанатам.
Также модель показала фото, на котором предстала вместе со своим супругом Себастьяном. Мужчина обнял знаменитость, а рядом с ними позировала собака.